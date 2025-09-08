El Villamarín comienza su gran transformación: el Betis dice adiós este martes a su grada de Preferencia

El Real Betis ya tiene fecha para el inicio del derribo de la grada de Preferencia. Será este martes cuando llegue el momento esperado para algunos, porque será el comienzo de la construcción del nuevo estadio Benito Villamarín, e indeseado por otros, por la tristeza que dará la demolición de una parte trascendental del hogar verdiblanco. Según ha anunciado el club, tras los trabajos previos que se han realizado durante estas semanas, ahora llegará el primer gran hito importante: la demolición de la parte baja de Preferencia desde el interior del estadio.

La entidad de Heliópolis ha convocado a los medios de comunicación a primera hora de la mañana, para que sea registrado a través de imágenes que puedan llegar desde cualquier tipo de soporte a sus aficionados. A lo largo de la mañana, explica el Betis que se iniciará también el derribo de la escalera exterior ubicada entre Preferencia y Gol Sur.

Mientras el Betis ya compite en La Cartuja, en el Benito Villamarín se producirá la demolición de la grada de Preferencia por parte de la empresa Erri Berri. Comenzaron hace tres semanas, el 18 de agosto, los primeros trabajos. En un primer momento se colocó el vallado en el perímetro de la grada y se hicieron labores de desmontaje de asientos y equipamientos o desconexión de energía eléctrica y gas que dependen de las distribuidoras. Otra fase posterior de trabajos en el Villamarín fue la retirada de paneles accesorios de la fachada con una grúa.

Durante estos días, el club explicó que tanto por dentro como por fuera se ha estado procediendo a la retirada de paneles, focos etc. "Eso puede acarrear algún derribo menor, pero la demolición de la grada no se realizará hasta terminar estos trabajos previos", detalló la entidad verdiblanca. Entre estos trabajos previos se incluyen determinados trabajos técnicos (entre otras cosas hay que desmontar tornos, el 5G, focos, mobiliario etc.) y también administrativos.

Además el Betis se vio obligado a buscar una solución para preservar la colonia de vencejos que vive y anida en el estadio después de que la asociación SOS Vencejos pusiera en alerta a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el pasado mes de junio, sobre la existencia de una colonia esta especie protegida en el estadio verdiblanco. Por ello el Real Betis habilitará hoteles en forma de nidos artificiales en zonas anexas al estadio para acoger a los ejemplares afectados una vez que regresen a la ciudad tras su periodo migratorio en el continente africano.

Así será la transformación del Benito Villamarín

La obra del Benito Villamarín consistirá, principalmente, en construir desde cero la grada de Preferencia. En la explanada anexa se construirá una plaza y un edificio, de un máximo de 34 metros de altura, en el que se podrá hacer uso de un hotel de 150 habitaciones, una clínica deportiva, un gimnasio-Spa & Wellness, y una parte comercial destinada a moda deportiva, retail complementario, ocio y restauración. En esa misma zona habrá un parking público que podrá ser utilizado por los ciudadanos.

El Estudio de Ordenación que será aprobado en el pleno de este mes de septiembre contempla un edificio de nueve plantas de alto. La idea es que la parte comercial ocupe un 33% del nuevo edificio que se levantará junto al estadio. De esta manera, las tres primeras plantas y la novena estarán dedicadas de manera exclusiva a la moda deportiva y la restauración. El hotel ocupará un 25% del total el espacio, estando situado entre la quinta y la octava planta.

Solo quedará, por tanto, la cuarta planta por ocupar. Allí se situará un gimnasio y una clínica deportiva. Ambos se repartirán el uso restante en un 22% y 20%, respectivamente. El Ayuntamiento de Sevilla, en teoría, recibirá una parte de los locales comerciales que se construyan.

La plaza anexa al estadio tendrá un total de 3.084 metros cuadrados y estará destinada a la convivencia al aire libre. Se espera que allí los aficionados béticos disfruten de las previas en lo que hasta el momento era un párking. El aparcamiento no se reducirá, ya que debajo de esa zona habrá uno abierto al público en general.

Además se plantea en la Avenida de La Palmera eliminar el vallado existente, creando más espacios públicos. En esa parte, se añade un viario con una superficie de 470,32 metros cuadrados que pertenecen al Ayuntamiento de Sevilla y que inicialmente no estaban en el Avance del Estudio de Ordenación, por lo que es un terreno incorporado posteriormente tras ser sometido a consulta pública en febrero de 2024. En total, el ámbito urbanístico abarca una superficie de 43.258 metros cuadrados.