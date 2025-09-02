VÍDEO | Antony desata la locura verdiblanca por la calle Betis: "Antonio es de Triana"
El jugador brasileño firma hasta 2030 con la camiseta verdiblanca
Antonio Muñoz
En su barrio y con su gente. Antony, conocido como Antonio de Triana, ha desatado la locura por las calles del arrabal trianero en la mañana de este martes. El motivo no era para menos. Cientos de aficionados querían recibir a la estrella verdiblanca tras fichar por el Real Betis después de un intenso mes de negociaciones.
La presentación del astro brasileño ha tenido lugar en el el restaurante Abades Triana, acompañado por la directiva, Ángel Haro, Ramón Alarcón, Manu Fajardo o López Catalán entre otros. Hasta el lugar, le esperaban cientos de aficionados para presenciar la llegada del carioca y sacarse alguna que otra foto. Un recibimiento que ha tenido que ir escoltado por las míticas calles de Triana como la calle Betis al grito de "Antonio es de Triana".
Antony se presenta en Triana arropado por su gente
El desembarco del jugador por las calles trianeras despertó una enorme expectación entre vecinos y aficionados, que no quisieron perderse el recibimiento. "Estaba muy ansioso por ver esto de nuevo. Estuve más de 40 días en un hotel, fue muy duro, pero todos sabíamos las ganas que tenía de volver al Betis", decía Antony al tomar la palabra mientras que en la calle Betis era aclamado por béticos al cántico de 'Antonio es de Triana'.
“Antonio de Triana. En su barrio. Con su gente”, fue el lema con el que mostró el club verdiblanco esta llegada de la segunda etapa de la estrella brasileña en el conjunto de Heliópolis.
