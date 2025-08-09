Suscripción

Dónde ver gratis el Málaga CF - Real Betis del Trofeo Costa del Sol

El Betis acude a la Rosaleda en reencuentro de muchos exmalaguistas

La Rosaleda.

La Rosaleda. / E.P.

R.M.

Sevilla

El Málaga y el Betis disputarán este sábado la trigésima quinta edición del Trofeo Costa del Sol en La Rosaleda (20.30 horas), cita especial al reencontrarse con este estadio muchos jugadores y técnicos del equipo sevillano que tuvieron pasado malaguista.

La alineación del Betis para el encuentro es: Pau López, Aitor Ruibal, Bartra, Valentín Gómez, Junior, Mawuli, Fornals, Pablo García, Isco, Riquelme y Bakambu.

Para el partido, por parte del Málaga, serán baja el guardameta Alfonso Herrero y el delantero Eneko Jauregui, por lesión, y debutarán fichajes como Joaquín Muñoz, Carlos Dotor, Adrián Niño o Javier Montero.

Dónde ver el Málaga - Betis

El partido estará disponible en abierto en los canales del Betis, Live TV y Youtube. Igualmente el Málaga CF lo retransmitirá por su canal oficial, cogiendo la señal de 101 TV Málaga, que lo emitirá de forma totalmente gratuita.

