Dónde ver gratis el Málaga CF - Real Betis del Trofeo Costa del Sol
El Betis acude a la Rosaleda en reencuentro de muchos exmalaguistas
R.M.
El Málaga y el Betis disputarán este sábado la trigésima quinta edición del Trofeo Costa del Sol en La Rosaleda (20.30 horas), cita especial al reencontrarse con este estadio muchos jugadores y técnicos del equipo sevillano que tuvieron pasado malaguista.
La alineación del Betis para el encuentro es: Pau López, Aitor Ruibal, Bartra, Valentín Gómez, Junior, Mawuli, Fornals, Pablo García, Isco, Riquelme y Bakambu.
Para el partido, por parte del Málaga, serán baja el guardameta Alfonso Herrero y el delantero Eneko Jauregui, por lesión, y debutarán fichajes como Joaquín Muñoz, Carlos Dotor, Adrián Niño o Javier Montero.
Dónde ver el Málaga - Betis
El partido estará disponible en abierto en los canales del Betis, Live TV y Youtube. Igualmente el Málaga CF lo retransmitirá por su canal oficial, cogiendo la señal de 101 TV Málaga, que lo emitirá de forma totalmente gratuita.
- La confesión del rival de Induráin que ganó un Tour de Francia: 'Iba dopado hasta las trancas
- Desvelan el contrato millonario que cobrará Iñigo Martínez en Arabia
- Iñigo, un golpe duro para Flick
- El Barça, cerca de fichar al central Spina
- Oficial: Ter Stegen firma la autorización y recupera la capitanía del Barça
- ¡Ter Stegen, sin dorsal en la Liga!
- Nuevo comunicado oficial de Ter Stegen
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros