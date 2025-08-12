El United amenaza a Antony por el Betis

La salida de Antony se puede calentar de forma definitiva. El Manchester United, harto del bloqueo del futbolista, ha amenazado al brasileño con dejarle en la grada hasta el mes de enero si no acepta esta misma semana una de las ofertas de venta que tiene el club encima de la mesa. Entre estas propuestas habría algún equipo del mercado saudí, pero también un equipo de la Premier League, que lleva semanas intentando convencer al extremo. Por ahora, Antony tiene claro que desea seguir en el Betis, aunque deberá decidir ya que la propuesta verdiblanca no ha sido aceptada por el United hasta ahora.

El club andaluz, con un límite salarial prácticamente agotado, ha pedido una cesión con opción de compra obligatoria a junio del 2026 de un porcentaje del 50 por ciento de los derechos del futbolista. El Manchester United quiere ingresar y nunca se ha planetado por ahora aceptar esta propuesta a pesar de que Antony ha dejado muy claro que solo desea moverse hacia el Betis. Ante esta situación, el United ha realizado un ultimátum hacia el jugador y su entorno para presionarlo.

El periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, ha comentado que "el fichaje de Antony por el Betis está a un cincuenta por ciento. Todo va a depender de lo que decida el United financieramente porque hasta ahora no ha aceptado la propuesta del Betis. Hay opciones porque quedan tres semanas y el jugador quiere fichar por el Betis, pero aquí acabará decidiendo el Manchester United. Por ahora no ha llegado ninguna oferta del Al Nasr".

En el Betis tienen claro que no van a hacer locuras y han presentado ya su oferta de máximos a la espera de que el United acabe aceptando. Y el jugador va como loco porque se siente cómodo en el equipo verdiblanco en un año clave ya que hay Mundial. El nuevo seleccionador, Carlo Ancelotti, va a estar muy pendiente de la Liga española y eso puede hacer que tenga opciones para ir con Brasil.