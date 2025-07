El último objetivo de Isco en el fútbol: "Que sea yo quien se retire del fútbol y no el fútbol quien me retire a mí"

Isco Alarcón, capitán del Real Betis Balompié, ha concedido una entrevista en France Football ahora que inicia su tercera temporada como jugador verdiblanco, una etapa en la que brilló antes de la lesión y volvió con más fuerza y liderazgo todavía cuando se recuperó en diciembre de 2024.

El malagueño ya se incorporó el pasado lunes al comienzo de la pretemporada en Almancil, Portugal, junto al resto de los internacionales del Betis -Gio Lo Celso, Ricardo Rodríguez y Cucho Hernández- y a Rodrigo Riquelme, quien ya le ha mandado un primer mensaje al primer capitán y ha recibido uno de él.

Pellegrini, clave en la carrera de Isco Alarcón

Figura clave en el proyecto de Manuel Pellegrini en el Betis, el de Arroyo de la Miel repasa la importancia del técnico santiaguino en su carrera allá por 2011 y lo trascendental que fue para desembarcar en la entidad verdiblanca: "Recuperar mi nivel no fue una sorpresa. Sabía que, si confiaba en mí mismo y trabajaba, volvería. La presencia de Manuel Pellegrini me convenció para venir al Betis. Es el entrenador más importante de mi carrera. Me dio la oportunidad en Málaga en 2011 y me dio confianza y cariño. Y aquí es igual. Tengo la suerte de tener un entrenador que cree en esta posición de 10. Me aconseja que me mantenga siempre cerca del balón y me da mucha libertad de movimiento. Además, esta temporada, por primera vez, me han nombrado capitán, lo que es un gran orgullo. Estoy viviendo uno de los momentos más felices de mi carrera. Me siento muy querido por el club, mis compañeros y los aficionados".

El centrocampista del Betis Isco Alarcón celebra tras marcar al Real Madrid / EFE

Isco relata sus comienzos en el fútbol y reflexiona sobre su posición

Nacido en Arroyo de la Miel, fue allí donde empezó a darle patadas a un balón, siempre pensando en sus ídolos, todos ellos jugadores de una excelente calidad técnica: "Empecé a jugar en mi barrio. En la calle se aprende y se vive el fútbol de forma diferente que en un centro de formación. Empecé directamente como mediapunta. Me gusta llevar el balón, regatear, así que ahí es donde me siento más cómodo. ¿Mis inspiraciones? Zidane, Ronaldinho, Iniesta, Xavi… Su fútbol era bonito, casi mágico".

"Por desgracia, el número 10 está desapareciendo. El fútbol actual es más físico y los sistemas utilizados por los entrenadores nos están sacrificando poco a poco. Para mí, el sistema que mejor valora un número 10 es el 4-2-3-1. Tengo suerte, es el del Betis y la selección nacional. El Barça también sigue creyendo en este puesto, lo vemos con Dani Olmo o Pedri. Un buen 10 es el director de orquesta de un equipo. Para ser uno, hay que sentir el juego, saber cuándo reducir la velocidad o acelerar, dónde colocarse y cuándo... Somos nosotros los que dictamos el ritmo".

Zidane, el único que lo ha entendido además de Pellegrini

Con la llegada de Zidane al Real Madrid, Isco Alarcón dejó una campaña soberbia como jugador blanco, con 17 goles y 19 asistencias en los 47 partidos que disputó. El técnico francés lo situó de 10 tras Cristiano Ronaldo y Benzema, misma posición que ahora desempeña en el Betis: "Zidane ha sido el único entrenador en Madrid que ha apostado por mí en mi posición natural. Cambió el sistema para colocarme como mediapunta, detrás de Cristiano Ronaldo y Benzema. Era un electrón libre, tenía que jugar en los espacios que dejaban los otros centrocampistas. Y funcionó muy bien. Me encantó. La primera temporada completa de Zidane, en 2016-2017, fue la mejor para mí a nivel individual y colectivo".

Isco explica su posición en el campo

"El número 10 es un puesto muy instintivo. Nunca preparo mis partidos, no soy de los que estudian a mi rival. Una vez en el terreno, analizo todo. Busco la zona ideal para sacar el balón y hacer daño al oponente. En función de lo que note, ajusto mi ubicación. La idea es sacar de zona al número 6. Cuando veo que se pega demasiado a mí, me alejo del juego, me acerco al ala. Si me sigue, deja espacio libre para un compañero de equipo. Se trata de sentir el juego y adaptarse. Lo mismo con los regates. Ando por instinto. Mi cabeza sabe lo que pide el juego. Mi gesto favorito es la “croqueta” (regate de doble toque con ambas piernas, popularizado por Andrés Iniesta). A menudo también intento la ruleta a lo Zidane. Mi visión del juego es en gran medida innata. Lo más importante es aprender a anticipar, saber lo que vas a hacer antes de recibir el balón. En el campo, va a una velocidad loca. Si piensas demasiado, lo pagas".

"El entrenador con el que más dificultades tuve fue Solari"

A diferencia de Zinedine Zidane, que lo comprendió a la perfección en el Real Madrid y con quien dio muestras de la gran calidad que tiene en sus botas, con Santiago Solari no fue igual y su rendimiento empezó a bajar en el club blanco: "El entrenador con el que más dificultades tuve fue Solari. Volví del Mundial con apendicitis y, no sé, quizá él prefería a otro jugador o quizá yo no estaba a la altura. Algunos entrenadores te aprecian más que otros, así es el fútbol. Después de eso, en Madrid todo fue más complicado para mí. Cuando no estás bien mentalmente, se nota en tu juego. Estaba pasando por una mala racha deportiva y personal. No sabía cómo recuperarme. El único responsable de mi fracaso soy yo".

"Que sea yo quien se retire del fútbol y no el fútbol quien me retire a mí"

Por último, Isco Alarcón repasó qué espera del fútbol a sus 33 años en el Betis y qué quiere que le depare el futuro: "Vengo de una lesión grave, así que disfruto cada día de mi vida como futbolista, mientras mi cuerpo lo aguante. ¿Mi último objetivo? Que sea yo quien se retire del fútbol y no el fútbol quien me retire a mí".