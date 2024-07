Una última oportunidad para Abde

El tiempo pasa para Abde. Desde que fichó por el Real Betis y abandonó la disciplina azulgrana, el marroquí no ha mostrado esa versión que enamoró a la afición de Osasuna en El Sadar. El extremo no logró asentarse en el esquema de Pellegrini durante la pasada temporada y no ha contado con los minutos que el jugador esperaba. Ahora, se le presenta una nueva oportunidad para mostrar su verdadero nivel.

El extremo del Real Betis ha sido convocado por la selección de Marruecos para disputar los Juegos de París. El marroquí, de esta manera, forma parte de una primera lista de 22 convocados. Walid Regragui, seleccionador de Marruecos, deberá hacer descartes para la convocatoria definitiva, aunque Abde no entra en las quinielas y su participación en París está asegurada.

La capital francesa se presenta como una oportunidad de oro para reivindicarse. Sin minutos con el Betis, los Juegos pueden ser una gran ocasión para dejar atrás su mala temporada y volver a sentirse un jugador importante. Por otro lado, no podrá realizar la pretemporada a las órdenes de Pellegrini.

Los Juegos, un nuevo reto

Este factor podría ser una desventaja, ya que no estará en contacto con su entrenador en el día a día. Pero, de todos modos, un buen papel con Marruecos también sería importante para que Abde pueda hacer un 'borrón y cuenta nueva' y empezar la temporada con el conjunto verdiblanco de la mejor manera. La idea desde el primer momento es triunfar en el Real Betis. El exazulgrana no quiere abandonar Heliópolis y busca responder ante el importante esfuerzo que hizo Ramón Planes por él. Pero los Juegos pueden abrir una nueva ventana. Un buen papel en el torneo internacional más prestigioso del deporte podría revalorizar su valor de mercado.

Abde, con la camiseta del Betis / EFE/EPA/VLASTIMIL VACEK

Tras su mala campaña, su valor ha disminuido drásticamente, pero un buen rendimiento en París revalorizaría su precio. Esta hipotética situación podría cambiar los planes de Abde y del propio Betis, ya que el club, por necesidades económicas, estaría dispuesto a escuchar ofertas.

Marruecos arrancará en el Grupo B (Argentina, Iraq y Ucrania) de los Juegos. En caso de que el extremo esté en la convocatoria definitiva para París y su selección llegase a la final, tan solo tendría una semana para preparar el inicio de LaLiga. Las oficinas del Benito Villamarín seguirán de cerca los Juegos de Abde y su rendimiento podría cambiar de manera drástica su futuro.