Última bala del Betis por Antony

El culebrón del verano en el Benito Villamarín sigue siendo el fichaje de Antony. El extremo brasileño es el principal deseo de los verdiblancos, conocedores del salto de calidad que puede ofrecerles el jugador del Manchester United. Su retorno a La Liga no está siendo nada fácil, pero, según apunta el periodista del 'Telegraph' Mike McGrath, el Betis ha reprendido las conversaciones con los 'Red Devils' para cerrar la llegada de un jugador que maravilló a la parroquía hispalense el año pasado .

Las condiciones del traspaso serán altas, todo el mundo deberá hacer un esfuerzo. Por eso, lo más probable es que el fichaje pueda cerrarse con una cesión en la que se incluya un porcentaje de compra del pase del jugador, tal y como informaba Marca en los últimos días. Serán cifras importantes, pero Antony demostró que lo vale.

Antony, víctima de 95 millones de euros

Los problemas para sacarle del Manchester United se remontan a 2022, en el instante justo que el club mancuniano decidió incorporarlo procedente del Ajax a cambio de ni más ni menos que 95 millones de euros. Su paso por Old Trafford no fue bueno, de hecho; fue un grandísimo desastre, anotando tan solo 12 goles en los 96 partidos que portó la elástica roja. Antony, víctima de su pobre rendimiento y, sobre todo, el precio desorbitado que pagaron por él se encuentra aún en una situación muy difícil para dejar el Manchester United, que quiere recuperar parte de la poco contrastada inversión que realizó.

Antony, a día de hoy, sigue siendo futbolista del Manchester United / EFE

De este modo, tanto el Betis como el jugador deberán hacer esfuerzos si quieren seguir escribiendo páginas en el libro de su prolífica relación. Los verdiblancos, en el caso de que se complete la cesión, se harían cargo de una gran ficha y el brasileño debería aceptar una rebaja salarial para adaptarse a la realidad económica del club Hispalense, radicalmente opuesta a la opulencia que se vive en la Premier League.

Un jugador diferencial

A pesar de las dificultades del fichaje, Antony es de esos jugadores por los que vale la pena pagar. Él mismo lo demostró la temporada pasada, dejando un recuerdo imborrable en la memoria de todos los seguidores verdiblancos. El extremo de 25 años llegó cedido en enero y en media temporada le devolvió la sonrisa a un Betis que, por ese entonces, estaba fuera de las posiciones europeas y terminó soñando con ganar su primer título continental.

En 26 partidos y 2.134 minutos, Antony anotó 9 goles y repartió 5 asistencias, cargándose el equipo a las espaldas. Fue la chispa diferencial para Pellegrini, que encontró en él la herramienta clave para terminar sexto en posiciones de Europa League y llegar a la final de la Conference League, donde cayó por 4-0 ante el Chelsea. Ahora, el Betis tiene la posibilidad de recuperar a un jugador diferencial. No será fácil, pero vale la pena intentarlo.