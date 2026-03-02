Turbulencias con Antony

El derbi sevillano que acogió La Cartuja terminó con un empate a dos goles, pero con sabor a victoria sevillista. El Sevilla remontó en la segunda parte el 2-0 que el Betis le endosó en el primer tiempo, gracias a los goles de Antony y Fidalgo. Alexis Sánchez e Isaac Romero aguaron la fiesta bética y provocaron, de manera indirecta, un enfrentamiento verbal entre pesos pesados del equipo verdiblanco y la grada.

Al finalizar el partido, los futbolistas del equipo de Manuel Pellegrini fueron directos a agradecer a su afición el apoyo mostrado, entre ellos Antony, pero unas cuantas decenas de seguidores le recriminaron directamente su rendimiento, pese a que marcó el 1-0. El brasileño, seguramente dolido por haber dejado escapar la victoria, no pudo contenerse y se encaró con ellos.

Rápidamente, Cucho Hernández acudió al lugar para llevarse a Antony, junto a algunos miembros de seguridad y trabajadores del club. Acto seguido, el ariete colombiano también intercambió su parecer con la grada. Después explicó ante los medios de comunicación lo sucedido: "Es totalmente normal, el público está enfadado. Hay que entenderl. De un 2-0 en casa a un 2-2 no puede pasar. Así que pedir disculpas esta noche al bético, a los casi 65.000 que han venido. Hay que seguir, nosotros somos los trabajadores. Mañana corregiremos e intentaremos hacerlo mejor el próximo partido".

El bético hoy tenía todo el derecho de decir lo que quisiera. Antony es muy pasional. Está feliz aquí, pero está enfadado Cucho Hernández — Jugador del Betis

"Intenté agarrar a Antony para que no fuese hacia allí. Obviamente se enfadó, creo que un poco, por la forma en que le reclamó algún aficionado. Al final, al bético hoy solamente había que escucharlo. El bético hoy tenía todo el derecho de decir lo que quisiera. Antony es muy pasional. Antony está feliz, está muy feliz, está enfadado, está muy enfadado. Entonces intenté protegerlo de esa manera, intenté hablar con la grada. Tratar de comunicar que Antony está haciendo un esfuerzo gigante por nosotros, por el club, de jugar casi lesionado. Así que nada, intenté calmar la situación y ya", añadió.

Del gol a la bronca

La tarde empezó de lujo para Antony, abriendo la lata con un golazo de chilena, pero acabó siendo nuevamente cuestionado por su rendimiento por una parte del beticismo. Antony, de hecho, pudo ser expulsado en la segunda mitad después de pisar a Oso, pero De Burgos Bengoetxea le perdonó la segunda amarilla. De nuevo, críticas para un Antony que, con 11 dianas y 9 asistencias, es el máximo goleador y asistente del equipo.

Y no hay que olvidarse de la pubalgia. Lamine bajó su rendimiento, Nico Williams ha tenido que parar... El brasileño ya reconoció públicamente las molestias que sufre, pero la situación de la plantilla lo obliga a jugar. "No me gusta usarlo como excusa, pero es una realidad que me molesta; llevo todo el día tratándome para estar bien", reconoció.

Antony, en cierta parte, está siendo víctima de su estelar irrupción en el club de las Trece Barras. Se fusionó el hecho de que rindió como en sus mejores tiempos con que nadie esperaba demasiado de él por su situación en Manchester. Todo ello lo llevó a convertirse en ídolo del beticismo a las pocas semanas de pisar España. En verano, club y jugador hicieron un esfuerzo grande para continuar con su intensa relación. De momento, la realidad, por lo menos en cuanto a cifras, es que está tirando del carro.