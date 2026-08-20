Troy Parrott, el 'salvavidas' que el Betis lleva 10 años buscando sin suerte

El Real Betis está a un paso de culminar un nuevo intento por cubrir su posición más deficitaria en los últimos años con la llegada del irlandés Troy Parrott, un delantero centro de 24 años que procede del AZ Alkmaar y por el que entre fijos y variables se podrían rozar los 20 millones de euros.

Es la apuesta que el club prometió a Manuel Pellegrini la pasada primavera nada más sellar la segunda clasificación de la historia de las 'trece barras' para la Champions League. Si se consigue, lo siguiente sería dar otra vuelta al margen salarial para incorporar a un Dani Ceballos que sigue esperando tras romper su contrato con el Real Madrid.

El ariete siempre ha sido la figura más cotizada en el fútbol y actualmente lo es aún más por la proliferación de otros perfiles. Hay muchos jugadores de banda que saben driblar, 'falsos nueves' que bajan a la media a recibir bolas y a colaborar en la creación o mediapuntas con gol, pero ese delantero a lo Hugo Sánchez, Luis Suárez, Haaland o Lewandowski no abunda.

Ricardo Oliveira, en su presentación junto a Manuel Ruiz de Lopera / EFE

Y menos en el Betis. Tanto, que en este siglo tan solo dos jugadores de ese perfil han tenido continuidad al máximo nivel y se han ganado la admiración del beticismo. Sí, el mejor goleador del siglo es sin duda Rubén Castro, el 'Cucho' Hernández rayó a gran nivel la pasada campaña y antes estuvieron Edu, Fekir, Baptista o Loren, pero eran otros perfiles.

En este sentido, hay que recalcar que Rubén Castro es un mito del club verdiblanco, un jugador que anotó 148 goles y se convirtió en el gran referente ofensivo de la entidad, tanto en los momentos difíciles en Segunda como en los mejores años en Primera. El canario era un 'ratón de área', un mago del gol, un genio... pero de un perfil diferente a Molina, Oliveira y ahora Parrott.

También tuvieron sus momentos de gloria los Borja Iglesias, William José, Ayoze Pérez (de los mejores). Menos afortunados estuvieron Gastón Casas, Gaby Amato, Joao Tomás, Martín Palermo, Pavone, el exazulgrana Sanabria o el 'tronco' Robert de Pinho, pero los dos elegidos serían el brasileño Ricardo Oliveira y el alicantino Jorge Molina.

Rubén Castro es historia viva del Betis / EFE

Oliveira llegó al Betis en 2004 tras pagar unos cuatro millones de euros al Valencia y fue clave en la mejor temporada del club en los últimos 50 años, marcando 22 goles en una liga saldada con la cuarta plaza verdiblanca y con el consiguiente y preciado billete para la Champions. También colaboró de manera decisiva a la conquista de la Copa del Rey.

Una lesión grave de rodilla lo mantuvo casi toda la siguiente temporada fuera de combate y acabó marchándose al Milan en el verano de 2006 por 17,5 millones de euros. El club verdiblanco lo recuperó del Zaragoza en enero de 2009 por 8,9 millones y debutó marcando en el Pizjuán (1-2), pero no pudo evitar el descenso y se fue al Al-Jazira por 14 millones.

Jorge Molina, con su hija en su despedida del Betis / EFE

La historia de Jorge Molina es distinta. Tras fracasar en el primer intento por regresar a Primera, el Betis lo fichó del Elche en 2010 por 1,6 millones y formó una pareja letal con Rubén Castro a las órdenes de Pepe Mel, arrasando en Segunda con 83 puntos. El ariete dejó el club hispalense en 2016, con la admiración del beticismo y un excelente balance de 77 goles entre Primera y Segunda.

Ahora Troy Parrott representa la ilusión y el viejo anhelo del club por contar con un perfil más que necesario en el fútbol actual. El irlandés viene de anotar 31 tantos en el curso pasado en el AZ Alkmaar (16 en la Eredivisie, cinco en la Copa de Países Bajos y 10 en Europa) y acaba de ganar la Supercopa neerlandesa por 0-4 al PSV Eindhoven. Además, suma 11 goles con Irlanda.