Troy Parrott, el delantero que eclipsó Harry Kane

Formado en el Tottenham desde los 15 años, Troy Parrott parecía destinado a ser uno de los grandes proyectos de la cantera de los Spurs. Nacido en Dublín en febrero de 2002, el delantero destacó desde muy joven. Sin embargo, dar el salto definitivo al primer equipo nunca fue sencillo. Se encontró con Harry Kane, dueño legítimo del puesto de '9', y el irlandés apenas tuvo cuatro apariciones con el primer equipo. José Mourinho le hizo debutar en 2019, pero tuvo que salir del nido para buscarse la vida.

La solución fue salir cedido. Y salir mucho. Millwall, Ipswich Town, MK Dons y Preston North End, en Inglaterra, y Excelsior, en los Países Bajos. Estas fueron las cinco estaciones de un viaje que acabaría siendo fundamental para entender al futbolista que es hoy y que puede convertirse en uno de los fichajes más caros de la historia del Real Betis.

Troy Parrott, durante su etapa en el Tottenham / Tottenham Hotspur

Su paso por el Excelsior fue el punto de inflexión. El fútbol neerlandés se adaptó mucho mejor a sus características y el delantero empezó a sentirse importante, a marcar goles y a disfrutar de oportunidades cada fin de semana. Tanto que el AZ Alkmaar decidió apostar por él en el verano de 2024, fichándolo por 4 millones de euros. No era una apuesta segura, pero demostró con contundencia que, más pronto que tarde, iba a afrontar retos más importantes.

En su primera temporada completa en Alkmaar ya dejó muestras de lo que podía llegar a ser. Pero ha sido en la temporada 2025-26 cuando se ha producido la verdadera explosión. 31 goles y 12 asistencias en 48 partidos. Una barbaridad para un delantero de 24 años que, hasta hace no tanto, parecía condenado a no encontrar su sitio en el fútbol inglés.

Parrott no solo marcó. También fue decisivo. Su gol en la final de la KNVB Beker ayudó al AZ a conquistar el título copero y puso el broche a una temporada que cambió por completo su consideración en el mercado. De repente, aquel delantero que había pasado por cinco cesiones en busca de una oportunidad se convirtió en uno de los atacantes más cotizados de la Eredivisie. Y ahí apareció el Betis.

El conjunto verdiblanco está muy cerca de cerrar su incorporación. El AZ pretende obtener alrededor de 20 millones de euros, mientras que el Betis trabaja para encontrar una fórmula que permita rebajar el desembolso inicial y completar la operación con variables. Unos 15 millones fijos más 4 en variables. El jugador, por su parte, ya habría dado el visto bueno a la posibilidad de vestir de verdiblanco.

Troy Parrott celebra el 3-2 del partido de Europa League entre AZ Alkmaar - IF Elfsborg, en Alkmaar / BART STOUTJESDIJK / EFE

El movimiento encaja con la evolución de un delantero que necesitaba salir de la sombra para convertirse en protagonista. Porque Parrott no es únicamente un rematador. Salvando las distancias, hay algo de Harry Kane en su fútbol. Como Kane, también aporta lejos del área y se implica en defensa.

También comparten historia. Ambos se formaron en el Tottenham, ambos tuvieron que salir cedidos para hacerse futbolistas y ambos encontraron en esas experiencias una manera de madurar lejos del foco de Londres. La diferencia, claro, es que Kane sí regresó a los Spurs para convertirse en leyenda. Parrott no tuvo esa oportunidad. Ahora la tendrá en Sevilla.