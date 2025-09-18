La transformación del Villamarín sale adelante con un amplio consenso: "Es un gran proyecto de ciudad"

El Real Betis ya cuenta con el último visto bueno que faltaba para comenzar la transformación del estadio Benito Villamarín. Con el apoyo de PP, PSOE y Vox, y el no de Podemos-IU ha quedado aprobado de manera definitiva en el pleno municipal de este mes el Estudio de Ordenación presentado por la entidad verdiblanca. Los tres grupos que se han puesto de lado del club han destacado que se trata de "un gran proyecto de ciudad".

Aunque el Betis ya había comenzado las obras para el derribo de la grada de Preferencia, todavía necesitaba superar este último trámite, que se ha alargado demasiado en el tiempo con respecto a la idea inicial que tenían los responsables del club y el Ayuntamiento de haberlo aprobado antes de verano. El propio Betis ha reconocido "retrasos" en estos pasos administrativos.

"Quiero destacar la importancia del punto que se aprueba y el apoyo del resto de grupos. Es un gran proyecto de ciudad", ha afirmado el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa. "Es un sí que creemos importantísimo. Le deseo el mayor de los éxitos al Betis", ha valorado Francisco Páez, concejal socialista.

La portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha ido por el mismo camino: "Hemos considerado en todo momento que era un gran proyecto de ciudad". Eso sí, ha reclamado "estudiar bien la movilidad para futuros partidos del Betis en el nuevo estadio".

La nota discordante ha sido Susana Hornillo, por parte de Podemos-IU, que ha hecho referencias a un informe del secretario municipal del pleno en el que se hacen una serie de advertencias sobre la legalidad del proyecto. "El secretario está diciendo que no se están haciendo las cosas bien. También las asociaciones vecinales y ecologistas. Esto va a acabar estallando. Están jugando con la ilusión de los béticos de la ciudad. Al final esto se va a paralizar por una decisión judicial y va a empañar la ilusión de los béticos. Esto va a pasar, y queda grabado, que hemos sido el único grupo en votar en contra", ha advertido.

Así será la transformación del Villamarín

La obra del Benito Villamarín consistirá, principalmente, en construir desde cero la grada de Preferencia. En la explanada anexa se construirá una plaza y un edificio, de un máximo de 34 metros de altura, en el que se podrá hacer uso de un hotel de 150 habitaciones, una clínica deportiva, un gimnasio-Spa & Wellness, y una parte comercial destinada a moda deportiva, retail complementario, ocio y restauración. En esa misma zona habrá un párking público que podrá ser utilizado por los ciudadanos.

El Estudio de Ordenación contempla un edificio de nueve plantas de alto. La idea es que la parte comercial ocupe un 33% del nuevo edificio que se levantará junto al estadio. De esta manera, las tres primeras plantas y la novena estarán dedicadas de manera exclusiva a la moda deportiva y la restauración. El hotel ocupará un 25% del total el espacio, estando situado entre la quinta y la octava planta.

Solo quedará, por tanto, la cuarta planta por ocupar. Allí se situará un gimnasio y una clínica deportiva. Ambos se repartirán el uso restante en un 22% y 20%, respectivamente. El Ayuntamiento de Sevilla, en teoría, recibirá una parte de los locales comerciales que se construyan

Vía: El Correo de Andalucía