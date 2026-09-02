El surrealista vídeo del Betis para presentar a Ceballos: dinosaurios y "auxilio me desmayo"

El Real Betis anunció alrededor de la una de la madrugada el regreso de Dani Ceballos con un vídeo tan inesperado como extravagante: música estridente, dinosaurios hinchables y una escena arqueológica en pleno césped del Benito Villamarín.

Un despliegue creativo sin rastro del jugador protagonista, pero con una narrativa que ha revolucionado las redes sociales.

La excavación imposible en el Villamarín

Nada más comenzar el vídeo, tres futbolistas del Betis: Aitor Ruibal, Álvaro Valles y Diego Llorente, aparecen caracterizados como arqueólogos. Con mapas, pinceles y dibujos de esqueletos prehistóricos, examinan el césped del estadio como si se tratara de una excavación real en busca de restos de dinosaurios.

Los tres jugadores inspeccionan el terreno, analizan supuestos fósiles y avanzan entre herramientas mientras la escena mantiene un tono deliberadamente absurdo. De repente, la música cambia y empieza a sonar la conocida canción "auxilio me desmayo", detonante del giro cómico del vídeo.

Cinco dinosaurios bailando y un mensaje claro

Ruibal, Valles y Llorente abandonan el campo y atraviesan una puerta que los conduce a una sala donde cinco personas disfrazadas con trajes hinchables de dinosaurio bailan al ritmo de una versión adaptada: "auxilio me desmayo, traigan de vuelta a Ceballos".

La escena, grabada con estética de videoclip culmina el tono surrealista del anuncio y confirma que el club ha optado por una presentación completamente fuera de los códigos habituales.

Un regreso nueve años después

Más allá del vídeo, Dani Ceballos vuelve al Real Betis nueve años después de su salida. Firma por tres temporadas, hasta junio de 2029, tras un largo proceso en el que el club ha tenido que ajustar su límite salarial para hacerle hueco en la plantilla.

El utrerano, que debutó en abril de 2014 y fue clave en el ascenso de 2015, disputó 105 partidos oficiales, anotó siete goles y repartió nueve asistencias en su primera etapa. Su retorno se ha demorado por cuestiones contractuales y por la necesidad de que el jugador diera un paso definitivo: Ceballos ha forzado su salida del Real Madrid, perdonando los años restantes de contrato para cumplir su deseo de volver a Heliópolis.

El Betis ha recogido el guante y ha hecho todos los esfuerzos posibles para cerrar el acuerdo. Ceballos, que vuelve al club de su vida, disputará la Champions League con la camiseta verdiblanca, iniciando una segunda etapa marcada por la ilusión de la afición y por un anuncio que ya es historia del marketing futbolístico.