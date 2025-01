La surrealista cláusula de Antony tras su cesión al Betis

La llegada de Antony al Real Betis es uno de los movimientos más llamativos en este mercado de fichajes invernal en las principales ligas europeas. El extremo del Manchester United llega a Sevilla para contar con minutos y tratar de recuperar un juego que hizo que el club británico pagase al Ajax 95 millones de euros el verano de 2022.

La etiqueta del precio siempre ha acompañado al brasileño desde su llegada a Old Trafford. Antony, con un talento descomunal a la altura de su carácter temperamental, lucha contra las expectativas generadas de lo que pudo ser y que por el momento no ha sido. A menos de un mes para cumplir 25 años, todavía está a tiempo, y el Benito Villamarín es una plaza más interesante para regresar a la senda correcta.

Cláusula de 'penalización'

Además, al futbolista no le faltarán oportunidades, ya que el Betis está prácticamente obligado a darle minutos. Lo desvela el 'Mirror', que apunta a que el acuerdo entre Manchester United y Betis, más allá de que el club verdiblanco se haga cargo de una parte importante de la ficha del delantero, también incluye una cláusula de 'penalización' en caso de que Antony no cuente con un número determinado de partidos que, por el momento, no ha trascendido.

Sus números esta temporada

En lo que va de temporada, Antony tan solo jugó 14 partidos con el Manchester United. Ocho en Premier League con apenas 135 minutos, cuatro de Europa League y dos de Carabao Cup, en la que marcó su único tanto este curso.

Titular solo en tres partidos, el brasileño, 16 veces internacional absoluto con la 'Canarinha', llega a un Betis que necesita un revulsivo de su nivel para mejorar el decepcionante primer tramo de campaña: novenos en liga, decimoquintos en Conference League y eliminados en Copa del Rey en octavos tras encajar una 'manita' en Montjuic ante el Barça.