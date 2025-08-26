Sorteo de la fase de grupos de la Europa League: horario, dónde ver y rivales del Betis

Este próximo viernes 29 de agosto conocerá el Real Betis Balompié en el Grimaldi Forum de Mónaco a sus ocho rivales de la liguilla de la UEFA Europa League en el sexto curso de Manuel Pellegrini como entrenador verdiblanco y en la quinta campaña consecutiva jugando en el viejo continente.

Después de alcanzar la final de la Conference League ante el Chelsea, cayendo en Polonia, los béticos firmaron un mejor curso en el campeonato nacional y han conseguido regresar a la Europa League, ya con el nuevo formato de 36 equipos que se instauró el pasado año.

Rivales confirmados y posibles

El Betis aún no conoce a todos sus rivales, siendo sólo 17 los clasificados en estos momentos -entre los que están los verdiblancos- y quedando 19 equipos por conocer. De momento, se conocen los bombos esperados, aunque ello a la hora de la verdad tampoco sea un condicionante puesto que todos jugarán dos partidos -uno en casa y otro fuera- contra dos equipos de cada uno de los cuatro bombos que se disponen con nueve participantes.

Resta por conocer, por tanto, a los rivales que están jugando este martes y mañana miércoles sus eliminatorias de acceso a la Champions League, ya que los perdedores accederán a la Europa League, al igual que los ganadores de los playoffs de la Europa League que se disputarán entre miércoles y jueves, día en el que ya se conocerán los 36 que estarán representados en Nyon (Suiza).

Los 17 rivales confirmados de cada bombo hasta este martes

Bombo 1 : AS Roma, FC Porto, Feyenoord, LOSC Lille, Dinamo Zagreb, RB Salzburg y Aston Villa.

: AS Roma, FC Porto, Feyenoord, LOSC Lille, Dinamo Zagreb, RB Salzburg y Aston Villa. Bombo 2 : SC Freiburg, Nottingham Forest, OGC Nice, Bologna y Celta de Vigo.

: SC Freiburg, Nottingham Forest, OGC Nice, Bologna y Celta de Vigo. Bombo 3 : Olympique Lyonnais y Viktoria Plzen.

: Olympique Lyonnais y Viktoria Plzen. Bombo 4: Stuttgart y Go Ahead Eagles.

Para este martes y miércoles, las 7 eliminatorias de Champions League cuyos perdedores accederán a la liguilla junto al Betis, son:

Kairat Almaty (Kaz) - Celtic (Sco).

Pafos (Cyp) - Estrella Roja (Srb).

Sturm Graz (Aut) - Bodo/Glimt (Nor).

Qarabag (Aze) - Ferencvaros (Hun).

Benfica (Por) - Fenerbahçe (Tur).

(Club Brujas (Bel) - Rangers (Sco).

Copenhague (Den) - Basilea (Sui).

Respecto a las 12 de Europa League, las eliminatorias cuyos ganadores accederán a la liguilla de dicha competición son:

AEK Larnaca (Cyp) - SK Brann (Nor).

KuPS (Fin) - Midtjylland (Den).

Sigma Olomuc (Cze) - Malmö (Swe).

Samsunspor (Tur) - Panathinaikos (Gre).

Ludogorets (Bul) - Shkëndija (Mkd).

PAOK (Gre) - Rijeka (Cro).

Dinamo Kiev (Ukr) - Maccabi Tel Aviv (Isr).

Genk (Bel) - Lech Poznan (Pol).

Utrecht (Ned) - Zrinjski (Bih).

Young Boys (Sui) - Slovan Bratislava (Svk).

FCSB (Rou) - Aberdeen (Sco).

SC Braga (Por) - Lincoln (Gib).

De las 19 eliminatorias descritas, todas ellas ya en su fase de vuelta, saldrán los equipos que se unirán a los 17 clasificados para conformar los 36 de Europa League.

Hasta 17 partidos podría jugar el Betis en la Europa League

El conjunto de Manuel Pellegrini comenzará el 24 o el 25 de septiembre su andadura en la fase de liguilla de Europa League una vez conozca este 29 de agosto a sus ocho rivales tras la finalización de los últimos playoffs de acceso a Champions League y Europa League que se disputan este martes, miércoles y jueves. Habrá una jornada en septiembre, dos en octubre, dos en noviembre, una en diciembre y dos en enero de 2026 antes del nuevo sorteo para los playoffs de acceso a octavos de final.

Jornada 1 : 24 y 25 de septiembre de 2025

: 24 y 25 de septiembre de 2025 Jornada 2 : 2 de octubre de 2025

: 2 de octubre de 2025 Jornada 3 : 23 de octubre de 2025

: 23 de octubre de 2025 Jornada 4 : 6 de noviembre de 2025

: 6 de noviembre de 2025 Jornada 5 : 27 de noviembre de 2025

: 27 de noviembre de 2025 Jornada 6 : 11 de diciembre de 2025

: 11 de diciembre de 2025 Jornada 7 : 22 de enero de 2026

: 22 de enero de 2026 Jornada 8 : 29 de enero de 2026

: 29 de enero de 2026 Play-offs eliminatorios : 19 y 26 de febrero de 2026.

: 19 y 26 de febrero de 2026. Octavos de final : 12 y 19 de marzo de 2026.

: 12 y 19 de marzo de 2026. Cuartos de final : 9 y 16 de abril de 2026.

: 9 y 16 de abril de 2026. Semifinales : 30 de abril y 7 de mayo de 2026.

: 30 de abril y 7 de mayo de 2026. Final: 20 de mayo de 2026 (Estambul).

Estos son los sorteos de las eliminatorias de la Europa League

Si el Real Betis Balompié logra avanzar en la liguilla, bien sea entre los ocho primeros esquivando el playoff posterior para octavos o disputándolo, tendrá que esperar al 30 de enero de 2026 para saber nuevo rival. Estos son todos los sorteos (resaltados los que restan).

Primera ronda de clasificación: 17 de junio de 2025.

Segunda ronda de clasificación: 18 de junio de 2025.

Tercera ronda de clasificación: 21 de julio de 2025.

Play-offs: 4 de agosto de 2025.

Fase de liga : 29 de agosto de 2025.

: 29 de agosto de 2025. Playoffs eliminatorios : 30 de enero de 2026.

: 30 de enero de 2026. Octavos, cuartos, semifinales y final: 27 de febrero de 2026.

Tüpraş Stadyumu, sede de la final de la Europa League

Los dos equipos que logren llegar a la final de la Europa League se medirán en Turquía, en el Beşiktaş Park, o Tüpraş Stadyumu, de Estambul, sede del Beşiktaş JK, el 20 de mayo de 2026. El ganador accederá a la fase de grupos de la Champions League 2026/27 y jugará la Supercopa de Europa contra el ganador de la Champions de esta edición.

¿Cuándo será el sorteo del viernes de la fase de grupo de la Europa League?

El sorteo de este próximo viernes 29 de agosto en el que se conocerán los ocho rivales de cada equipo para la fase de liguilla de la UEFA Europa League tendrá lugar en Grimaldi Forum de Mónaco a partir de las 13:00 horas, retransmitido en directo por Movistar y a través de los canales oficiales de la UEFA así como a través de UEFA.com.

Ahí conocerá a sus 8 rivales, dos de cada bombo, el Real Betis Balompié, y para conocer el orden en el que los enfrentará tendrá que esperar al sábado 30 de agosto, día en el que se hacen público la distribución de las ocho jornadas y a qué cuatro equipos se enfrentan los verdiblancos en casa (La Cartuja) y a qué cuatro se medirán a domicilio.