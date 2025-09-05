Estas son las tiendas del Betis en Sevilla tras el cierre del Villamarín

El Real Betis ha abierto una nueva tienda en Lagoh Sevilla, centro comercial y de ocio de referencia en la ciudad desde su inauguración en 2019. El recién estrenado punto de venta, de 336 m², se suma a la tienda de la Avenida de la Constitución y del Centro Comercial Aire Sur, y suple de este modo la pop-up store, de 72 m², que durante los últimos tres años ha prestado servicio a los aficionados en el mencionado complejo, con excelentes resultados.

Por su enclave estratégico, su ubicación cercana al Benito Villamarín y a la Ciudad Deportiva Luis del Sol, y ante el cierre de la tienda del Estadio a causa de las obras, este nuevo local se convertirá en la tienda permanente de referencia durante los años en los que el primer equipo juegue sus partidos en La Cartuja, consolidando así la relación existente con Lagoh Sevilla.

El establecimiento, situado en la segunda planta del centro comercial, ofrecerá a los seguidores verdiblancos toda la gama de merchandising oficial del club —equipaciones, ropa casual, accesorios y artículos exclusivos— y, además, contará con actividades y eventos especiales a lo largo de la temporada. El objetivo es reforzar la conexión con la afición y crear un espacio donde los béticos puedan vivir de cerca la pasión por sus colores.

En paralelo, el Real Betis también ha puesto en marcha un nuevo punto de venta de 342 m² en La Cartuja sólo para los días de partido, La oferta de matchday se complementa con tres quioscos ubicados en las galerías interiores del estadio, en las gradas de Preferencia, Fondo y Gol Norte.