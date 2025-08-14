Estos son los cortes de tráfico que habrá en Sevilla por los partidos del Betis en La Cartuja

La llegada de más de 70.000 aficionados al estadio La Cartuja cada dos semanas para un encuentro como local del Betis, a partir del próximo 22 de agosto contra el Deportivo Alavés, ha supuesto la elaboración de un plan de Movilidad que regule tanto la llegada como la salida de los verdiblancos, ya sea a pie, en vehículo privado o en transporte público. Una de las consecuencias de esta regulación del tráfico para facilitar los desplazamientos es el corte de algunas vías y glorietas que permita una mayor fluidez y poder desalojar el estadio en menos de dos horas.

Estos cambios, anunciados este jueves por el club verdiblanco en un desayuno informativo con la prensa, se centrarán sobre todo en la Isla de la Cartuja. Habrá tanto cortes totales como parciales, con zonas restringidas al tráfico por las que solo se permitirá la circulación de ciertos vehículos.

En cuanto a cortes totales, la glorieta Beatriz Manchón y la de José Luis Manzanares Japón serán las afectadas, la primera en la salida oeste y la segunda en la salida norte al Camino de los Descubrimientos.

Serán cuatro las zonas restringidas al tráfico. En el Puente de la Barqueta, desde la calle Torneo hasta Av. Concejal Jiménez Becerril, de manera que solo podrán acceder taxis, VTC y Tussam. En la calle José de Gálvez, desde la calle Puerta de la Barqueta, solo podrán acceder taxis, VTC y Tussam. Igual en la avenida Álvaro Alonso Barba, desde Glorieta Beatriz Manchón, permitiendo también el paso a clientes Hotel Barceló Sevilla Renacimiento. Y en la calle José de Gálvez, desde la calle Juan Bautista Muñoz, también únicamente taxis, VTC y Tussam.

Estas restricciones se unen por ejemplo a la prohibición de estacionar en la calle del ocio el día del partido hasta la finalización del dispositivo, o en la vía auxiliar oeste del estadio. El Betis ha diseñado a modo de compensación un plan que incluye unas 15.000 plazas de aparcamiento o un refuerzo de Renfe y Tussam tanto en la llegada como en la salida. A la finalización del partido, incluso, estos dos servicios serán gratuitos en las lanzaderas especiales.