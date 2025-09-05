Sofyan Amrabat, el pivote defensivo de Marruecos a disposición de Pellegrini en el Betis

Consolidado como una de las estrellas de la selección de Marruecos de Walid Regragui, Sofyan Amrabat fue anunciado a escasos minutos para el cierre de mercado el pasado lunes como nuevo jugador del Real Betis Balompié tras llegar cedido sin opción a compra desde el Fenerbahçe SK, club turco que se ha descompuesto al caer en los playoffs de la Champions League contra el SL Benfica y que ha destituido a José Mourinho, situaciones que han propiciado que el mediocentro defensivo terminara como verdiblanco para esta temporada.

Encuentra de esta forma Manuel Pellegrini al pivote posicional que quería con Amrabat, futbolista de origen marroquí nacido en Huizen (Países Bajos) en agosto de 1996 que hereda en el Betis el 14 que ha dejado William Carvalho, que hizo las maletas tras desvincularse como agente libre después de siete temporadas, marchándose como el extranjero con más minutos con la elástica verdiblanca.

Quién es Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat, pieza clave de la selección marroquí que sorprendió al mundo en Qatar, representa el éxito de un proyecto ambicioso impulsado por la federación de Marruecos hace más de una década: atraer a futbolistas con raíces marroquíes formados en Europa.

Aunque nació y creció en Huizen, un pequeño pueblo cerca de Ámsterdam, y formó parte de los planes juveniles de Países Bajos, su destino dio un giro cuando Marruecos lo reclutó en 2013 para su selección sub-17. Su abuelo había emigrado desde Marruecos en los años 70 para trabajar en una fábrica de quesos en los Países Bajos, y allí se asentó la familia. En ese contexto creció Sofyan, bajo la disciplina de un padre estricto y siguiendo los pasos de su hermano mayor, Noureddine, exjugador de clubes como Málaga y Leganés.

El Mundial de Qatar 2022 con Marruecos lo puso en el mapa Bélgica y Croacia fueron los grandes rivales de la Marruecos de Walid Regragui en el tardío Mundial 2022 de Qatar en la que los leones del Atlas firmaron un papel muy destacado alcanzando las semifinales del certamen, con 14 de los 26 seleccionados jugando en el Viejo Continente. Uno de ellos, el pulmón del combinado marroquí, era Sofyan Amrabat, hoy pivote defensivo del Real Betis Balompié que maravilló en aquella edición mundialista a sus 26 años cuando jugaba en laACF Fiorentina, club al que llegó desde el Hellas Verona a cambio de 19,5 millones de euros tras saltar desde el Utrecht al Feyenoord y Club Brujas antes de llegar en 2019 a la Serie A. En aquel momento, la cita mundialista catapultó a Amrabat, hablando incluso su hermano mayor, Nordin -también futbolista- sobre el desempeño de su hermano en dicho torneo: "El Mundial es un torneo tan importante como la Champions League, quizá incluso más. Es normal que Sofyan sea el centro de atención por cómo está jugando en esta competición. En mi opinión, sería perfecto para el PSG. Verle junto a Marco Verratti sería un sueño. Creo que Nasser Al Khelaifi debería actuar de inmediato si lee mis palabras". Líder en recuperaciones del certamen,el cierre de Marruecos vio sólo una cartulina amarilla, algo que habla a las claras de la limpieza en las acciones a la hora de ir al suelo a robar balones, como el recordado a Kylian Mbappé tras una larga carrera en la que alcanzó al astro francés. 66 partidos internacionales avalan la carrera de Sofyan Amrabat, que incluso con Antony coincidió en el Manchester United en la temporada 2023/24.

Pim Verbeek, técnico holandés que dirigió Marruecos entre 2010 y 2014, fue quien inició el contacto. Se reunió con Sofyan y su padre en Utrecht, y luego los llevó a Casablanca junto con Noureddine para acercarlos al proyecto. Aunque la federación neerlandesa intentó recuperarlo más tarde, ya era tarde: en 2017, Amrabat debutó con la selección absoluta de Marruecos.

El caso de Amrabat refleja una estrategia que ha dado frutos inéditos para el fútbol africano: aprovechar el talento de la diáspora. Jugadores formados en ligas europeas, con identidad cultural marroquí, han elevado el nivel del equipo hasta llevarlo a ser el primer combinado africano y árabe en alcanzar unas semifinales de Copa del Mundo.

Hasta los cuartos de final, fue el líder en recuperaciones del torneo y el alma del sistema defensivo marroquí. Walid Regragui, seleccionador nacional, lo definió como “el primer defensor y el primer atacante del equipo”. Su compromiso fue tal que, antes del partido contra España, necesitó tratamiento intensivo y una inyección para jugar por problemas de espalda... y aun así terminó ganando todos sus duelos individuales.

Las palabras de Manu Fajardo sobre el fichaje de Sofyan Amrabat

"Éramos conscientes de que el equipo arriba necesitaba un plus, un jugador de calidad, de talento, diferencial, ha llegado Antony, y trabajábamos desde el inicio del mercado, como he dicho en otra comparecencia, para equilibrar el equipo en tres cuartos de campo, con mediocentros de perfiles diferentes, y con la llegada de Sofyan Amrabat, el cual tenemos un perfil que antes no teníamos en plantilla. El mercado es cambiante. El éxito de la incorporación de Amrabat es controlar a jugadores que por diversas circunstancias pueden estar devaluados. Nos llegó información de que la cosa no estaba bien en el Fenerbahçe. Cuando estás en el mercado, controlas información y si a eso se le une que el Betis tiene credibilidad, así se fragua la opción de Amrabat. La intención era conformar un mediocampo con distintos perfiles. Siempre fue una prioridad. Tenemos la suerte de contar con una dirección deportiva de primer nivel. A Amrabat lo teníamos controlado desde hace mucho tiempo. Lo hemos conseguido y estamos satisfechos. Todas las plantillas son mejorables. Ahora el cuerpo técnico tiene la máxima responsabilidad de sacar el máximo rendimiento".