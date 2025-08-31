Una segunda parte muy pobre condena al Betis ante el Athletic (1-2)

"Mientras el reloj marque el último minuto, lo dejaremos todo para formar el mejor plantel", manifestó Manu Fajardo sobre el mercado de fichajes en DAZN minutos antes de echar a rodar el segundo duelo liguero del Real Betis Balompié en el estadio de La Cartuja contra un Athletic Club que será rival directo por los puestos europeos.

Salió con intensidad el conjunto de Manuel Pellegrini robando en campo contrario a los de Ernesto Valverde, seguro atrás pero sin personarse con excesivo peligro por los dominios de Unai Simón, sin registrarse ningún disparo entre palos al cuarto de hora de juego.

Empezó a ganar en protagonismo en las áreas el Betis - Athletic con el transcurrir del duelo, siendo providencial Álvaro Valles en un remate de Iñaki Williams que sacó con los pies en una situación muy favorable para el atacante y difícil para el meta verdiblanco. Instantes después lo probaría Pablo García en un buen aclarado de Cucho, pero se le fue alto para un partido que entró en ebullición en la calurosa tarde de domingo en Sevilla, donde aún hay pausas de hidratación.

El cooling break animó en parte a los de Pellegrini, que tuvieron el gol en las botas de Pablo en un balón que cazó en la frontal y tras rebotes acabó en el larguero.

Ganó en dinamismo el Betis, aunque falto de valentía en momentos para virar el juego con celeridad, llegando al entretiempo con dominio parcial en juego y salvándose a la par de marcharse por debajo en un balón parado del Athletic que rondó a Valles.

Antes de que Isidro Díaz de Mera señalara el túnel para los vestuarios recibió una fea entrada Sergi Altimira en un duelo dividido con Beñat Prados, mostrando el manchego la primera cartulina de la tarde en La Cartuja.

Otro segundo tiempo como en Vigo

Cuando volvió el fútbol tras los 15 minutos del entretiempo, enmudecieron las gradas de La Cartuja en el momento que Álvaro Valles se fue al suelo y pidió asistencia, pudiendo continuar con aparente normalidad el meta de La Rinconada.

Concretó alguna llegada el Betis por medio de Rodrigo Riquelme, pero el Athletic comenzó a sentirse importante y a personarse en los dominios de Valles hasta que llegó el tanto de los leones en una falta lateral que terminó en Yuri. El lateral centró con fuerza y pilló a Bartra por el camino, que introdujo el balón en su portería al querer despejar. El colegiado esperó la decisión de Del Cerro Grande en el VAR y dio validez al gol.

Espabilaron los de Manuel Pellegrini en la búsqueda de seguir invictos en LaLiga, faltándole al equipo verdiblanco finalizar las llegadas y tener constancia en su juego, la que quiso encontrar el santiaguino modificando el esquema con las entradas de Cédric Bakambu y Nelson Deossa -debutando con el Betis- por Roro y Pablo.

El de Marmato se incrustó con Altimira en la medular para salir al espacio, Fornals pasó a la derecha, Cucho a la izquierda y Lo Celso, desaparecido por completo, en una sala de máquinas con muy pocas operaciones.

El paso de los minutos y la cercanía con el final no se tradujo en un Betis valiente queriendo igualar al Athletic, plano en el juego, roto en el plano físico y demandando fichajes en un pobre funcionamiento colectivo en el ataque. Hasta Sergi Altimira, casi inmaculado, notó la necesidad del parón internacional.

En el 84' encajaría el segundo en otra acción defensiva cuya fortuna también le fue esquiva. Marc Bartra peinó hacia atrás y apareció Aitor Paredes para cabecear en el área pequeña a la red. Giovani Lo Celso, quien fuera decisivo contra el Alavés y contra el Celta en el resultado, cuajó una actuación muy pobre, hasta el punto de salir pitado de La Cartuja.

Cédric Bakambu en el extenso descuento recortó distancias tras un centro de Junior. Ya estaba todo el pescado vendido. El intento a la desesperada en una jugada en largo en un final con tarjetas rojas en el banquillo del Athletic no se tradujo en nada.

Quedan algo más de 24 horas de mercado para juzgar qué plantilla tendrá el Real Betis Balompié para competir en Liga, Europa League y Copa del Rey. Por el momento, con la que hay, cinco puntos de doce posibles en un arranque con cuatro partidos en agosto.