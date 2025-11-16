Sara Sálamo: "Isco y yo hemos tenido un flechazo con el Betis"

"Una obra que acerca a los amantes del fútbol al cine independiente y a los cinéfilos a la épica oculta del deporte". Así describe la directora Sara Sálamo (Santa Cruz de Tenerife, 1992) su documental 'En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón'. La artista y pareja del jugador del Betis narra el sacrificio que tuvo que acompañar Isco en su recuperación tras la dura lesión que lo dejó fuera de la Eurocopa. En ese trabajo silencioso y perseverante, la película revela la dimensión invisible del deporte: el esfuerzo anónimo, la disciplina diaria y la vulnerabilidad del atleta. Sálamo atiende a SPORT para hablar sobre los detalles del proyecto más personal de su carrera.

¿Cómo nace la idea?

Nace del Real Betis Balompié, que nos propone hacer una pieza corta, pero finalmente pienso que si me voy a embarcar en esta aventura no queda otra que hacerlo a mi manera, poder narrarlo desde un punto de vista distinto y sin tener que trabajar bajo un paraguas estricto. Entonces, para poder llevar la narrativa, necesitaba que lo produjera mi productora y, de esta manera, poder tener una libertad creativa al 100%. El Betis aceptó y la verdad que no he tenido más que facilidades por parte del club y de lo que iba a ser a lo que ha sido finalmente, hay un abismo.

¿Qué tiene de diferente este documental a los tantos deportivos que se hacen hoy en día?

Me voy a meter en un berenjenal, pero la mayoría de las producciones que veo se asemejan desde mi punto de vista más a un reportaje que a un documental, son entrevistas que hace una persona mirando a cámara tanto al protagonista como a su entorno más cercano... 'En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón' no es un reportaje, es un documental, es una película.

Teniendo en cuenta tu relación personal con Isco, ¿en algún momento el factor de romper vuestra intimidad hizo que fuera más difícil de realizarlo?

Puede ser... Hay una secuencia que es la que más gusta al público en la que se ve una pequeña rencilla íntima entre nosotros dos. La confianza da asco al final y a pesar de parecer que me lo puede poner mucho más fácil, lo tenía más difícil que si no nos conociéramos y eso está narrado en la película y es lo que el público más disfruta.

"Estamos muy felices en el Betis" Sara Sálamo — Directora de 'En Silencio. La resiliencia de Isco Alarcón'

¿Le costó a Isco dejarse grabar en momentos tan duros?

Hubo momentos complicados en los que le costaba, no tanto por la exposición sino por el contexto vital en el que estaba, ya que era un momento complicado no sólo a nivel físico sino emocional. Tener una lesión de este tipo en el mejor momento de su carrera le suponía mucho y había días en que el rodaje era complejo.

¿Algún ejemplo de momento complicado durante el rodaje?

Hay días en los que Isco llegaba a casa bastante mal y claro, yo quería encender la cámara porque es lo que estaba intentando narrar y a él eso le molestaba. Las lesiones nunca son lineales en el proceso de recuperación y no tienen por qué ser de menos a más... La evolución va oscilando y hay tres pasitos para adelante o uno para atrás y claro, es complicado. Lo mejor que tiene el documental es que hay mucha verdad que nunca se ha visto realmente en el día a día de una lesión.

Hay otro momento de cuando Isco se entera de si va a ir a la selección o no, él ve la convocatoria y eso está grabado en primicia. Nunca antes hemos descubierto cómo es esa reacción natural sin que esté recreada o impostada por los compañeros y creo que es algo que al público le va a gustar.

En Silencio. La resiliencia de Isco Alarcón / En Silencio

¿Que significa 'En silencio'? En todo lo que rodea al fútbol hay más ruido que otra cosa...

Son los dos temas de la película: el silencio y el ruido. El silencio es la intimidad, el trabajo, el día a día todo lo que se hace en la sombra y lo que la gente no ve. Por otro lado, el ruido es la prensa, los aficionados, el planeta opinando, pidiendo o requiriendo... Los dos temas son la columna vertebral de la película.

¿Crees que el vínculo que ha creado Isco con el Betis ha hecho que él haya aceptado realizar este proyecto? ¿Quizás en algún otro momento de su carrera u en otro equipo hubiera rechazado hacerlo?

Puede ser, es indudable la gran relación que hay desde luego entre la entidad y nuestra familia, ya no sólo con Isco sino con nosotros a nivel familiar. Estamos muy dentro y muy felices en el club.

"Había días en que el rodaje era complejo" Sara Sálamo — Directora de 'En Silencio. La resiliencia de Isco Alarcón'

¿Qué tiene el Betis para que hayáis conectado tanto?

Soy colchonera desde pequeña, pero bueno al final Isco ha ido cambiando de equipos y ahora al llegar al Betis ha habido un flechazo: con el club, con sus valores, con la propia afición... ¡Es la afición que más viaja! Hay algo que se contagia, me siento muy a gusto y en los partidos me pongo muy nerviosa... La verdad que es un club maravilloso y tiene una afición increíble.

¿Entonces hay Isco Alarcón y Sara Sálamo para rato en Sevilla?

Esa es la idea. Espero que sí, aquí estamos muy a gusto.

Isco Alarcón y Sara Sálamo durante la presentación del documental En Silencio / Álex Mérida

¿Cómo es Isco como actor? Ya hicisteis un cortometraje durante el confinamiento.

La verdad que tiene una soltura y unas ganas que le juegan muy a favor. Aunque los actores decimos que nos pagan por esperar y él es muy impaciente, esa es la parte que yo creo que lleva peor (entre risas).

La pasada temporada el Villamarín vivió un momento épico... Tras un gol que marcó, fue directo al córner, apareciste en la realización con una cámara y te dio un beso... ¿Fue espontáneo o estaba preparado para el documental?

Él había vaticinado que eso iba a pasar la noche anterior y es como si el universo o el cosmos estuviera guionizando la película. Se dio todo de una manera espectacular; invito a la gente a que lo vea en la película porque fue algo inaudito. No quiero responderte más, quiero que lo vean en la peli.

"Isco tiene soltura como actor" Sara Sálamo — Directora de 'En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón'

Habéis presentado el documental en algunos festivales como el de San Sebastián, ¿cómo ha sido la recepción?

Está siendo increíble, la verdad. En San Sebastián acabé llorando en el coloquio, no me esperaba que me dijeran cosas tan buenas. Uno siempre sabe que en esos sitios te agasajan y que suele ir bien, pero en este caso fue una barbaridad. Está teniendo una acogida tan buena que sacamos a la venta unos pases especiales previo al estreno y en menos de dos horas se había vendido todo. Con lo que cuesta llenar una sala de cine... Estamos abrumados y muy agradecidos.

El estreno es el 21 de noviembre, ¿se va a poder ver en todos los cines de España?

No sé con cuántas copias saldremos aún, pero próximamente en las redes sociales podremos anunciar en qué cine de cada ciudad estaremos. Espero que todos puedan ver la película, tanto amantes del cine como amantes del Betis, que sabemos que tienen peñas ya no sólo por toda españa, sino por todo el mundo.

¿En qué próximos proyectos podremos verte?

Llevo seis años dirigiendo mi primera película de ficción llamada 'Hortelana', ahora parece que cada vez está más cerca de hacerse posible. Hemos ganado muchos premios únicamente con el guion. Mientras, como actriz rodé hace unos meses una película llamada '9 lunas', espero que se estrene pronto también.