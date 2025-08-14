Santiponce, con el 51% de los terrenos de La Cartuja, estalla contra el Betis: "Parece que no pintamos nada"

El Real Betis ha presentado este jueves el plan de Movilidad para esta temporada en el Estadio La Cartuja, donde jugará como local, de la mano del Ayuntamiento de Sevilla, de la sociedad que gestiona el recinto, de Tussam y de Renfe. Y con la presencia de Juan José Ortega Gordón, alcalde de Santiponce, ya que el 51% de toda la superficie en la que se encuentra el estadio está en su término municipal. Este, precisamente, ha protagonizado el momento más tenso del desayuno informativo organizado por el club verdiblanco con la prensa, ya que le ha reprochado a los organismos presentes, especialmente a la sociedad Estadio La Cartuja y al Betis, no haber tenido información hasta hace una semana, quedando apenas otra semana para el debut el 22 agosto a las 21:30 h frente al Deportivo Alavés.

"Con Santiponce no se cuenta para nada cuando tenemos el 51% del estadio. De esto no hemos tenido ninguna reunión, lo hemos sabido hace una semana. Parece que aquí Santiponce no pinta nada. Nosotros no hemos puesto problemas de nada, pero por lo menos que se cuente con Santiponce", ha afirmado Ortega cuando ha tenido el turno de palabra. "No tenemos la capacidad de Sevilla, somos pequeños, tenemos nueve policías", ha proseguido. Este ha recordado las dificultades para hacer frente a la seguridad cuando ha habido conciertos masivos o partidos de la Selección, por lo que ahora que se repetirá casi cada semana la preocupación es mayor.

Ortega ha criticado que "si está en nuestro término, que no se haga propiedad de nuestro terreno". "El Betis va a jugar 40 partidos. Desde el primer momento hemos querido tener reuniones y no hemos tenido ninguna noticia. No sabemos absolutamente nada. Por suerte o por desgracia está el 51% del estadio en el término de Santiponce. Ya va siendo hora de que sepa todo el mundo que tenemos más de la mitad", ha insistido. Ha puesto como ejemplo que una vez el presidente de la RFEF se disculpó por no saber el papel de Santiponce: "Vino el mismo día del partido y pidió perdón porque no lo sabía".

Sobre todo, Ortega ha puesto el énfasis en la poca capacidad policial de Santiponce. "Tenemos que saber cómo vamos a funcionar y no lo sabemos. Habría que llamar a más policías. Siempre hemos tenido problemas, pero ha sido puntualmente por eventos o partidos y nos hemos reunido. Pero esto se agrava porque se va a jugar todas las semanas", ha continuado. Además de esta crítica, sí ha felicitado al Betis y el Ayuntamiento por el plan de Movilidad.

"Es posible que no le hayamos dado a Santiponce la importancia que merece"

El club verdiblanco ha entonado el mea culpa y ha reconocido esa falta de comunicación, ya sin la presencia de Daniel Oviedo, gerente de Estadio La Cartuja, al haberse marchado antes de la presentación. "Es posible que ante el mastodonte de la ciudad de Sevilla no le hayamos dado la importancia institucional a Santiponce que merecéis. Si hay que hablar más, no te dejaré de lado jamás. Hemos hablado muchas veces", le ha respondido a Ortega el consejero del Betis Ricardo Díaz.

"El problema de Santiponce con la Policía Local le pasa a todos los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes. Todos los alcaldes tienen esa queja, es un problema generalizado", ha asegurado este representante verdiblanco. "Al Ayuntamiento de Santiponce se le viene una marea grande. Seguro que se pondrán de acuerdo con seguridad del Betis para que nuestros servicios presten la ayuda a la Policía Local del Ayuntamiento de Santiponce", ha añadido.

Díaz, frente a "las historias tan desagradables que han pasado" en otros eventos, ha defendido que "este es otro público, no es el de los conciertos, ni son los horarios nocturnos que inciden en la peligrosidad". Betis y Santiponce han quedado en seguir reuniéndose antes de que se celebre el encuentro para preparar de la mejor manera esta temporada.