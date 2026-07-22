Sale a la luz el nuevo amor de Héctor Bellerín

Es una de las noticias de este miércoles 22 de julio. Héctor Bellerín, futbolista del Real Betis, está manteniendo un romance con una de las actrices más populares de la industria cinematográfica, Carolina Yuste, según ha revelado el medio de comunicación 'Semana'.

Aunque, a priori, se trata de un romance, la situación podría evolucionar con el paso de los días hasta convertirse en una relación pareja. No obstante, todavía es pronto para saberlo.

En las páginas de la última edición de la revista señalan que puede tratarse de una de las relaciones más mediáticas del verano y la califican como "una apasionada historia de amor".

Asimismo, publican en exclusiva las primeras imágenes del romance entre ambos, ya que fueron sorprendidos compartiendo un plan de lo más divertido que deja entrever la buena sintonía que existe entre ellos.

"Se les pudo ver paseando con total naturalidad antes de poner rumbo a un parque, donde hicieron una parada para comer al aire libre y aprovecharon para fundirse en un apasionado beso", informa la revista 'Semana'.

Hector Bellerin, durante el Betis-Panathinaikos de Europa League en La Cartuja / AFP7 vía Europa Press

La noticia ha sorprendido a todos, especialmente porque ninguno de los dos se había pronunciado al respecto sobre este romance. Además, tanto el futbolista del Real Betis como la ganadora de un premio Goya por su papel en 'Carmen y Lola' suelen mantener un perfil muy discreto en lo relacionado con su vida privada.

Carolina Yuste, en una imagen de 'La infiltrada' / Beta Fiction

El último amor de Héctor Bellerín

La última relación que tuvo Bellerín fue con Elena, conocida en Instagram como @la.pylo, pero finalmente no salió como esperaba.

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"Tengo un entorno que me ha arraigado mucho a la tierra y por suerte amigos, relaciones, me han hecho volver un poco a lo que era yo más pequeño. En un entorno familiar y también con parejas que he tenido me han enseñado mucho", comentó en una entrevista en la SER.