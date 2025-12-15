Ruibal responde en directo a un insulto de un espectador en el Rayo-Betis: "Ale, homófobo"

Al margen de la lesión preocupante de Jorge de Frutos, que abandonó el terreno de juego entre lágrimas y ayudado por las asistencias médicas al ver que la rodilla derecha no le respondía, lo más noticiable del Rayo-Betis sucedió tras el propio partido.

Se encaró con la grada

Aitor Ruibal fue el encargado de atender a los micrófonos de Movistar LaLiga sobre el mismo césped de Vallecas. El multiuso de Manuel Pellegrini estaba respondiendo las preguntas de la periodista Mónica Marchante cuando desde la grada del estadio un espectador le espetó un: "Ruibal, píntate las uñas".

El futbolista verdiblanco paró la entrevista, miró a la grada y replicó al aficionado con un: "¡Ale, homófobo! Aitor Ruibal prosiguió respondiendo a la entrevistadora, a la que confesó que es un insulto que recibe todas las semanas: "Bueno, da igual, esto me pasa en todos los partidos, no pasa nada".

Pellegrini e Iñigo se saludan en los momentos previos al inicio del Rayo - Betis / EFE

"Es un campo jodido"

El jugador de Sallent, uno de los capitanes de la plantilla verdiblanca, valoró posteriormente el punto logrado en su visita al Rayo Vallecano, botín que agradeció tal y como fue el partido. "Empatar fuera de casa siempre es positivo, más viniendo de una derrota. Queríamos ganar porque hay que recuperar puntos y no nos queremos desenganchar de arriba. Nos ha faltado un poquito adelante y se nos ha complicado mucho la salida del balón. El Rayo aprieta mucho y este campo es muy jodido", indicó.

Diego Llorente cayó lesionado en el minuto 5, con molestias musculares en el muslo derecho, Ruibal quiso mandarle un mensaje de apoyo. "Esperemos que se recupere pronto. No está siendo una buena temporada para él con las lesiones. Viene de una lesión larga y así es jodido volver".