Las respuestas del Betis al polémico tuit del Sevilla

La noche prometía gloria para el Real Betis. La ilusión se había desbordado en Sevilla, donde miles de aficionados béticos soñaban con ver a su equipo levantar su primer título europeo en la final de la Conference League. Sin embargo, la realidad fue cruel. El Chelsea arrolló a los verdiblancos con un contundente 1-4 que dejó sin premio a una afición entregada. Una media hora desastrosa en la segunda parte, combinada con los acertados cambios del técnico ‘blue’ Enzo Maresca, acabaron sepultando cualquier esperanza bética.

Pero la derrota no fue el único trago amargo de la noche para el beticismo. Apenas minutos después del pitido final, a las 23:08, el Sevilla FC publicó en su cuenta oficial de X un mensaje que encendió las redes sociales y avivó la siempre candente rivalidad hispalense: "Enhorabuena a nuestro querido Enzo Maresca por su primer título europeo como técnico", compartiendo además una publicación del Chelsea celebrando el triunfo.

Maresca, que vistió la camiseta del Sevilla entre 2005 y 2009, fue felicitado por su exclub en un mensaje que muchos interpretaron como una provocación directa al Betis, dada la sensibilidad del momento. Las reacciones no se hicieron esperar, y tanto desde el club de Heliópolis como desde su entorno, las respuestas dejaron claro que el gesto no cayó nada bien.

Respuestas desde el corazón verdiblanco

Ángel Haro tira de ironía

Ángel Haro, presidente del Real Betis, fue preguntado por el tuit en El Partidazo de COPE. Su respuesta, aunque templada, dejaba entrever cierta molestia: "No lo he visto, pero ellos están ahora en otra guerra que a mí no me interesa. Nosotros estamos en crecimiento, en hacerlo bien el año que viene, y ellos están en otra guerra muy diferente a la nuestra".

"Si dependiera de mí, no, pero bueno, no sé. Si hay alguien de la organización que lo hace, pues no me gustaría. Pero bueno, ya digo, ni lo he visto, ni sé exactamente qué es lo que han puesto. ¿Es un tuit oficial del club?", preguntó no dando crédito al mensaje en X.

Al confirmarle que era la cuenta oficial del Sevilla, Ángel Haro terminó contestando haciendo alusión a la mala temporada de los hispalenses este curso: "Pues nada, yo también felicito al Sevilla por quedarse en Primera este año".

Marc Bartra y Joaquin entran al trapo

Marc Bartra, por su parte, optó por la vía elegante, pero no sin lanzar un mensaje claro: "Cada uno que haga lo que sea. Nosotros estamos aquí, acabamos de jugar una final europea. También felicito al Chelsea, que es un grandísimo equipo. Así es el deporte, unos ganan y otros pierden. Yo me quedo con que nuestro club es el que ha ido hacia arriba, creciendo a pasos agigantados, y con una evolución muy positiva".

Incluso Joaquín Sánchez, símbolo eterno del beticismo, reaccionó en directo al ver el tuit en la pantalla del móvil de Juanma Castaño. Su rostro reflejaba sorpresa, pero respondió con clase: "Hemos jugado una final europea y ese es nuestro orgullo. El año que viene será otro año y, afortunadamente, estamos en un momento ascendente y ese es nuestro objetivo".