Ya se pueden reservar los aparcamientos para el primer partido del Betis en La Cartuja

La plataforma de reservas de aparcamiento para los días de partido del Betis en el estadio de La Cartuja ya está disponible. Así lo ha dado a conocer el club verdiblanco y ya, desde este lunes, se pueden reservar de manera gratuita las 15.000 plazas dispuestas para los socios.

Aunque son plazas que no tienen coste, sí es necesario la reserva. Esta es una de las medidas incluida dentro del plan de movilidad implementado por el traslado del Betis al estadio de La Cartuja por las obras de remodelación del Benito Villamarín.

Mientras que duren las obras y el Betis juegue en La Cartuja, se han habilitado los aparcamientos P7 y P8, en los aledaños del estadio. Entre ellas destacan dos grandes bolsas en la bancada del río: una con 2.500 plazas con acceso por la SE-20 y otra con 1.500 plazas a través de la avenida Carlos III, donde también se ubicarán otros espacios de estacionamiento adicionales.

Además de estas plazas, el Betis ha llegado a un acuerdo con el parking de Torre Sevilla para permitir utilizar sus aparcamientos con una tarifa especial de 2 euros por 4 horas adicionales presentando el abono o la entrada de dicho partido y que se sumarán a las tres horas gratuitas que tenía de aparcamiento dicho enclave.

Ello también busca dividir la gran cantidad de gente que acude a los encuentros para que pueda pasar el día en el Centro Comercial Torre Sevilla o en los aledaños con parking garantizado por siete horas.

Aunque exista esta posibilidad, desde el club siguen animando a los aficionados a que elijan el transporte público para acudir a los partidos e, incluso, ha diseñado distintas rutas a pie para evitar las aglomeraciones vehiculares cada vez que los verdiblancos jueguen en casa.