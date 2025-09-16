Dos regresos en el primer entrenamiento semanal del Betis de cara a la Real Sociedad

Mientras avanzan los trabajos de demolición en el Benito Villamarín, el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini ha vuelto este martes para preparar el tercer partido en el estadio de La Cartuja este próximo viernes ante la Real Sociedad.

Esta primera sesión semanal estuvo marcada por el regreso al trabajo de Aitor Ruibal, que saltó desde primera hora con sus compañeros, como posteriormente de Marc Bartra, que se perdió por una molestia en el tobillo todos los entrenamientos de la pasada semana, no yendo citado al Ciutat de Valéncia ante el Levante, campo en el que se dejó dos puntos el Betis al no ser capaz de remontar los dos tempraneros goles que encajó el equipo.

Antes de comenzar el entreno, fue protagonista Manuel Pellegrini al querer realizarle los jugadores al técnico tras la charla un pasillito de sus jugadores por su 72 cumpleaños, día también de celebración para Ángel Haro y Dani Martín por sus 54 y 44 cumpleaños. 'El Ingeniero' que estuvo serio al dialogar previamente con la plantilla, le indicó a los suyos entre risas que comenzaran la sesión con la habitual vuelta al terreno de juego de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Dos regresos y tres ausencias a tres días de la Real Sociedad

El Betis, que empezó LaLiga en La Cartuja ante el Deportivo Alavés, venciendo 1-0, y que perdió en el mismo recinto contra el Athletic Club, recibirá en su tercer partido en La Cartuja a otro rival vasco, esta vez la Real Sociedad. El conjunto txuriurdin no llega en su mejor momento tras empatar en el estreno ante el Valencia en Mestalla, igualar también en Anoeta con el Espanyol y caer en el Tartiere frente al Oviedo y en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, sumando 2 de 12 puntos posibles.

Marc Bartra no pudo estar contra el Levante por unas molestias físicas en el tobillo que le impidieron entrenar durante la pasada semana, siendo el pasado lunes en la vuelta al trabajo en la sesión de recuperación cuando volvió a estar con sus compañeros sobre el verde. Esta mañana no ha comenzado en el terreno de juego pero se ha incorporado posteriormente para hacer parcialmente algunos ejercicios del segundo entreno de los de Manuel Pellegrini. Al igual que él, varios de los titulares que jugaron en el Ciutar de València empezaron con normalidad y terminaron en el interior de las instalaciones la sesión gestionando cargas en el gimnasio en un 'semi entrenamiento de recuperación'.

Otro de los que ha vuelto y que sí empezó el entrenamiento fue Aitor Ruibal tras caer lesionado en Vigo y sufrir una lesión miotendinosa de grado moderado en 1/3 medio del bíceps femoral derecho. Llevaba unas sesiones trabajando al margen y ya lo hace en dinámica grupal.

Lesionados y canteranos

Además de Isco y Ricardo Rodríguez, la tercera baja del Betis fue Nelson Deossa, que el lunes acudió a la Clínica de Arduán a pasar pruebas médicas después de terminar el duelo contra el Levante con molestias. Darling Bladi y Félix Garreta trabajan con el grupo al igual que Ángel Ortiz y Pablo García.

Vía: El Correo de Andalucía