Regreso a medias de los internacionales con Bartra por tercer día en el gimnasio

El Real Betis Balompié apura sus últimas sesiones de entrenamiento antes de viajar a Valencia para jugar contra el Levante y comenzar esta mini temporada de seis partidos en tres semanas a la que se pondrá fin con un nuevo parón internacional.

Para estos seis envites -4 de Liga y 2 de Europa League- contará Manuel Pellegrini con una importante cantidad de jugadores a su disposición aunque tendrá merma en el lateral izquierdo tras la reciente lesión de Ricardo Rodríguez, teniendo que tirar de la cantera con Darling Bladi y Carlos de Roa como suplentes de Junior Firpo.

Olvidando la baja del veterano lateral suizo, 'El Ingeniero' comienza a recuperar hombres importantes como Diego Llorente, Marc Roca, Nelson Deossa, Pau López o Abde Ezzalzouli, y otro como Aitor Ruibal ya pisa césped después de tener que ser sustituido en Vigo por una miotendinosa de grado moderado en 1/3 medio del bíceps femoral derecho.

Además del capítulo de altas y bajas sobre los estados físicos de los jugadores, este jueves también ha sido el día de la vuelta de Junior Firpo y Giovani Lo Celso, así como de Ángel Ortiz y Pablo García tras su paso por la sub-21, recuperando Pellegrini a cuatro hombres importantes, dos de ellos titulares y los canteranos apretando con buenas actuaciones para ganarse el puesto. Junior y Ángel, eso sí, se quedaron en el gimnasio haciendo reparto de cargas como Marc Bartra, que por tercer día no entrena con el grupo.

Pellegrini quiere meter una marcha más al Betis en estos seis partidos

El inicio liguero con 5 de 12 puntos conseguidos no dejó nada satisfecho a Manuel Pellegrini al término del Betis - Athletic Club en el estadio de La Cartuja, del que aún con el mercado abierto salía a rueda de prensa sin querer hacer valoraciones sobre posibles llegadas pero contrariado por la exigencia y ambición que habita en su interior. Esos mismos valores son los que trata de impregnar estos días durante el parón internacional a una plantilla con muchísimas salidas y entradas y que tiene que ir conociéndose cuanto antes mejor, y si en el camino empieza a sumar de a tres de forma consecutiva más cerca estará a final de temporada de cumplir los objetivos.

En el Betis la meta es repetir clasificación europea, alcanzar como mínimo puestos de UEFA Europa League de nuevo con los mimbres que se le han dado a Manuel Pellegrini, con fichajes muy importantes como Antony o Amrabat el día final de mercado o la llegada de Nelson Deossa, una operación muy complicada y por el que se ha pagado una cantidad alta. Además, cuenta con el grueso de la columna vertebral del año pasado a excepción de Johnny Cardoso, sustituido con el marroquí.

Abde Ezzalzouli suma un día más con el grupo y apunta a estar disponible para Pellegrini La principal novedad del pasado entrenamiento del Betis fue la vuelta de Ez Abde al trabajo con el grupo. El extremo marroquí, que llevaba varios días ejercitándose en solitario tras superar un edema en el tobillo que había retrasado su reincorporación. Durante la semana, el club ha compartido imágenes donde se le veía ya tocando balón con normalidad y asumiendo una carga de trabajo cada vez mayor, lo que hacía prever su regreso inminente. A falta de conocer la decisión final de Manuel Pellegrini y cómo responde el jugador en los últimos entrenamientos antes del partido, Abde podría entrar en la lista para el encuentro ante el Levante UD. De momento, este jueves ha vuelto a entrenar con sus compañeros como uno más.

6 partidos y varias caras nuevas para poder hacer cambios en el once

Ahora, llegan cuatro nuevos duelos ligueros además de los dos europeos y en ellos tendrá que atinar el técnico chileno, pudiendo ya sí rotar con garantías al contar con futbolistas como Diego Llorente, Marc Roca, Nelson Deossa, Pau López o Abde Ezzalzouli, como también con Pau López, algo que lo llevará a tomar la decisión de si devolver al catalán a la portería o aguantar a Álvaro Valles y poner a Pau en el viejo continente ante Nottingham Forest y Ludogorets.

Sea como fuere, ingredientes tiene de sobra para ir introduciendo cambios de forma escalonada en cada partido y refrescar los onces, algo que sin duda mejorará la imagen ofrecida por el Betis en las segundas mitades de este comienzo de campeonato, en las que se ha podido ver el cansancio en varios momentos.

Bladi, Félix, Pérez, Morante, Corralejo, De Roa, Mario Navarro y Marcos Mora fueron los canteranos que entrenaron a disposición de Manuel Pellegrini este jueves, varios de ellos con muchas opciones de ir citados al Ciudad de Valencia.