El regreso de Firpo, a punto

'Calienta, que sales'. A Junior Firpo no pudieron salirle mejor las cosas. Se quitó, al fin, la espina clavada del año anterior y devolvió al Leeds United a la máxima categoría del fútbol inglés. Tras dos años en el 'infierno', los 'whites' no solo cosecharon el ascenso directo, sino que conquistaron el título de la Championship con 100 puntos en su casillero. No conformes con su excelente temporada, golearon al Stoke City (6-0) en una antepenúltima jornada que certificó su regreso matemático a la Premier League.

Para rematarlo, el dominicano participó en dicho festival, firmando su cuarta diana de la temporada. Pero, ¿iba a volver a saborear la Premier League de la mano del Leeds? Pues, según su contrato, se quedaría a las puertas de lograrlo. Y es que este mismo 30 de junio será agente libre. Plenamente consciente de su situación, no iba a pensar en su futuro hasta consumar el ansiado ascenso. Y cumplió con su cometido.

Ya dejó caer en una entrevista con 'Marca' el pasado mes de abril que tenía "una espina clavada" en LaLiga y que la oportunidad de fichar por el Barça le llegó demasiado pronto: "Venía de ser el niño mimado del Betis. Te llega un equipo con el Barça y tienes que decir que sí. Hay que intentarlo. Tuve la mala suerte de que esos dos años fueron algo convulsos para el Barça".

Junior Firpo, el jugador del Real Betis que está siguiendo el Barça / EFE

Pues bien, unos cuantos rumores después, la posibilidad de volverle a ver en LaLiga EA Sports dejó de ser remota y sería más factible que nunca. Y qué mejor que volver a casa, a un Real Betis que le recibiría con los brazos bien abiertos. Manuel Pellegrini tendría a su disposición a una versión mejorada de aquel chico que apuntaba maneras en Heliópolis y se ganó ser objeto de interés de todo un FC Barcelona.

VÍA LIBRE EN EL CARRIL IZQUIERDO

A sus casi 29 años, el hispano-dominicano está deseando emprender una nueva aventura cuatro años después de su desembarco en Inglaterra. El Lyon puso una jugosa oferta sobre la mesa, pero el lateral izquierdo priorizaría la propuesta verdiblanca. Tanto Ricardo Rodríguez como Romain Perraud están en la rampa de salida y en La Palmera suspiran por su regreso... o por el de Álex Moreno.

Junior Firpo celebra un gol con el Leeds United / @LeedsUnited

Firpo es la gran prioridad del Betis y, por ahora, las negociaciones van por el buen camino. Faltarían por acordarse los últimos flecos del acuerdo en los próximos días para que el de Santo Domingo de Guzmán - que renunciaría a parte de su caché - firme hasta 2028.