La reflexión de Manuel Pellegrini sobre el nivel de la liga española: "Falta espectáculo"

Manuel Pellegrini está viviendo su sexta temporada en el Real Betis. El 'Ingeniero' tomó las riendas del equipo en agosto de 2020 con el cometido de impulsar a un equipo que zozobraba, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Y el chileno ha cumplido con creces el objetivo, devolviendo a la entidad heliopolitana a la élite nacional y convirtiéndole en un serio contendiente en Europa.

La temporada pasada disputó la primera final continental de su historia, cayendo ante el Chelsea en la Conference League. Este curso, ya está en octavos de la Europa League y es candidato serio a adjudicarse el segundo torneo en importancia a nivel europeo.

Pellegrini repasó su trayectoria en el banquillo verdiblanco en una interesante entrevista en 'Radio Marca' con el periodista Miguel Quintana. El entrenador chileno reconoció que los objetivos han cambiado desde su llegada al Benito Villamarín en 2020, cuando se encontró un equipo que venía de hacer una "temporada bastante mala". "Han sido seis años muy regulares, donde hemos tratado de inculcar una ambición y una exigencia día a día que nos ha permitido tener esta popularidad y seguir aspirando a más", apuntó el técnico del Betis.

Motivado para seguir trabajando

El preparador chileno finaliza su contrato en junio de 2027, con 73 años, tras extender su vínculo el año pasado una temporada más. Pellegrini, sin embargo, no se plantea de momento su salida y reconoce que seguirá en activo mientas sienta "motivación" y tenga posibilidad de seguir trabajando. "Estoy satisfecho porque el club tratando de mantener una plantilla estable. Todo depende de las condiciones económicas en las que esté el club, ya que todos los entrenadores queremos tener siempre el mejor equipo posible. Los jugadores están respondiendo a pesar de los lesionados que tenemos y el club está dentro de lo que permite la realidad económica", reconoció.

Manuel Pellegrini, entrandor del Real Betis / EFE

Villarreal, Real Madrid, Málaga, Betis... La experiencia del 'Ingeniero' en LaLiga está fuera de toda duda. El chileno es un clásico de nuestro fútbol y una voz autorizada para analizar todos los cambios que ha sufrido la competición española a lo largo de los años. No olvidar que Pellegrini también tiene experiencia en la Premier, donde dirigió al Manchester City y al West Ham.

"Falta el espectáculo"

"España, en este momento, tiene la mejor selección del mundo. No solamente por los que juegan, sino también por los que están en el banquillo. Aquí se juega el mejor fútbol desde el punto de vista técnico, pero el inglés quizás es más atractivo, más espectacular, de ida y vuelta, de jugadores que se dedican a jugar", comentaba.

Manuel Pellegrini, en rueda de prensa / EFE

El entrenador de los heliopolitanos, no obstante, advertía de la deriva que está sufriendo LaLiga, especialmente crítico con los futbolistas y equipos que se dedican a "engañar". "Tenemos que apoyar un poco más para que el fútbol sea un espectáculo mejor. Calidad futbolística sobra, pero falta, en cierto sentido, el espectáculo. En el sentido de no engañar, de jugar más tiempo, de no ser resultadista... que a través del juego se convierta en una actividad más atractiva", censuraba Pellegrini.