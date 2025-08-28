El Real Betis no podrá vender entradas a los aficionados para su primer partido a domicilio de la Europa League

La UEFA ha comunicado este jueves al Real Betis Balompié la confirmación de la sanción que le impuso el comité de Control, Ética y Disciplina (CEDB) por los incidentes de público acaecidos en la grada visitante del Artemio Franchi durante el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Conference League frente a la ACF Fiorentina disputado el pasado mes de mayo.

En concreto, el CEDB multó al Real Betis Balompié con 30.000 euros y le prohibió la venta de entradas a su afición para el próximo partido de competición europea por el encendido de petardos, lanzamiento de objetos y actos vandálicos. La ACF Fiorentina, por su parte, fue sancionada inicialmente con el cierre parcial de su estadio durante dos partidos.

Pese al recurso presentado por la Entidad para evitar el castigo a sus aficionados, la UEFA ha ratificado la sanción unas horas antes del sorteo de la fase liga de la UEFA Europa League, que se celebra mañana a partir de las 13:00 horas en Mónaco.

Los servicios jurídicos del club verdiblanco valorarán si hay base legal para presentar un nuevo recurso pero a día de hoy el Club no podrá habilitar la venta de entradas a sus aficionados en el primer desplazamiento europeo de la temporada.