El Real Betis cede a Gonzalo Petit al Club Deportivo Mirandés

El delantero uruguayo Gonzalo Petit, de 18 años, reforzará al Club Deportivo Mirandés en calidad de cedido para la próxima temporada. El acuerdo ha sido alcanzado entre el Real Betis y el conjunto burgalés, en línea con la política verdiblanca de fomentar el fogueo competitivo de sus jóvenes promesas.

Petit aterrizó en Sevilla recientemente tras ser fichado por el Betis procedente del Club Nacional de Montevideo, con un contrato de larga duración que lo vincula al club hasta 2031 a cambio de 6 millones de euros y con variables que pueden incrementar la cifra a cambio de un 85% del pase del ariete de Carmelo.

Durante su etapa en Nacional, Petit fue una de las revelaciones del equipo: disputó 34 partidos, anotó 12 goles y repartió 4 asistencias, además de contribuir al triunfo en el Torneo Intermedio 2024.

"Mucha suerte, Gonzalo", ha publicado el Betis minutos después de que el club castellano anunciase que "el prometedor delantero charrúa llegó a la capital andaluza el pasado 18 de julio y debutará en el fútbol profesional español con la camiseta del CD Mirandés".

