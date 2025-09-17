Real Betis Balompié - Real Sociedad: fecha, horario y dónde ver por televisión

El Real Betis Balompié será el encargado de abrir la quinta jornada de LaLiga EA Sports contra la Real Sociedad este próximo viernes en el estadio de La Cartuja a partir de las 21:00 horas en un duelo en el que los de Manuel Pellegrini necesitan empezar a sumar de tres en tres para acercarse a los puestos europeos, objetivo de la entidad a final de temporada.

Centrado en el presente, 'El Ingeniero' ha contado esta mañana nuevamente con Aitor Ruibal, que avanza muy favorablemente y quedará a decisión del chileno su inclusión en la convocatoria ante los de Sergio Francisco. Eso sí, cuenta con dos bajas seguras como Isco Alarcón y Ricardo Rodríguez y dos dudas importantes como son Marc Bartra y Nelson Deossa.

Bartra y Deossa, en el parte de ausencias

El Real Betis Balompié afronta el final de semana con dos incógnitas principales. Marc Bartra, que había trabajado con normalidad en el entrenamiento del lunes y participó a medias en la sesión del martes, no se ejercitó este miércoles junto al resto del grupo. Desde el club explican que el central sufre una lumbalgia, sin relación con el problema en el tobillo que lo dejó fuera la semana pasada. Su disponibilidad frente a la Real Sociedad dependerá de la evolución del dolor.

Por su parte, Nelson Deossa continúa sin superar del todo sus molestias en el tobillo desde su llegada al Betis. El colombiano pudo debutar ante el Athletic y repetir titularidad contra el Levante, pero tuvo que ser sustituido al descanso al resentirse nuevamente. El pasado lunes pasó una revisión programada en el Centro Médico Arduán, control rutinario independiente al duelo en Orriols. De momento, el de Marmato parece que llegará muy justo ante los txuri-urdin.

Posibles novedades con la Europa League en el horizonte

Uno de los posibles escenarios que estudia Manuel Pellegrini es qué once poner en liza ante la Real Sociedad y cómo afrontar los partidos de Nottingham Forest y Osasuna en la próxima semana, algo que lo puede llevar a mantener a Valles este viernes y darle después unos encuentros a Pau López, como a tocar varias piezas con Ángel Ortiz, las entradas de Sofyan Amrabat por Altimira o Fornals y Abde por Riquelme. Giovani Lo Celso, titular.

Alineación probable del Real Betis Balompié contra el Alavés Real Betis Balompié: Valles, Ángel, Llorente, Natan, Junior; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; y Cucho.

Horario del partido entre el Real Betis Balompié y la Real Sociedad

El conjunto de Manuel Pellegrini recibirá en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el estreno en La Cartuja a la Real Sociedad de Sergio Francisco este viernes 19 de septiembre a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja.

Dónde ver por televisión el Real Betis Balompié -Real Sociedad

El encuentro entre el Real Betis Balompié y la Real Sociedad, correspondiente al inicio de la jornada 5 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

Vía: El Correo de Andalucía