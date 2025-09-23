Real Betis Balompié - Nottingham Forest: fecha, horario y dónde ver por televisión

Este próximo miércoles comenzará la quinta aventura europea en el sexto año de Manuel Pellegrini al frente del banquillo del Real Betis Balompié y lo hará fuera del Benito Villamarín, cuya preferencia está siendo demolida, pero no de Sevilla, ya que jugará de local en el estadio de La Cartuja también en el viejo continente.

Para preparar el debut en Europa League ante el Nottingham Forest, 'El Ingeniero' dirigió la última sesión en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en vez de en el recinto en el que disputará el encuentro. Por la sucesión de partidos y los estados físicos, Pellegrini puede hacer varias modificaciones.

Tiene cinco bajas, y seis ausencias en total, al irse Pablo García con España para la disputa del Mundial Sub-20. Héctor Bellerín, Marc Bartra, Diego Llorente, Nelson Deossa e Isco Alarcón, descartes para medirse al conjunto inglés.

Con Natan y Valentín en el eje y Altimira en la medular

Aunque cada vez haya más acumulación de encuentros, el Betis jugó el último el pasado viernes, con tiempo más que de sobra para ir recuperando y salir en el estreno en la renovada Europa League con un once plagado de jugadores de jerarquía, todos los que puede alinear el chileno sin contar a los seis ausentes.

Álvaro Valles ha jugado un tramo de temporada por la lesión de Pau y en cuanto ha vuelto el gerundense le ha quitado el sitio. La decisión la tomará Manuel Pellegrini, pero gana enteros para repetir el catalán, que tendrá a Ángel Ortiz en la derecha y que se encontrará en el eje de la zaga con Natan y Valentín Gómez. Diego Llorente terminó con molestias frente a la Real Sociedad, no se ejercitó el lunes y no lo hizo esta mañana. Tampoco Bellerín ni Marc Bartra. Junior es fijo en la izquierda y en Europa no puede jugar Darling Bladi.

Otra de las novedades puede estar en el doble pivote, con el regreso de Sergi Altimira, que formará con Pablo Fornals o Sofyan Amrabat. Al castellonense, en racha goleadora, lo sustituyó el viernes, algo que deja entrever que saldrá de inicio junto al de Cardedeu y será el internacional por Marruecos el que comience en el banquillo.

Con dos caras nuevas respecto a los txuri-urdin, la tercera puede ser la de Rodrigo Riquelme por Abde, con Giovani Lo Celso en la mediapunta, Antony en la derecha y con Cucho Hernández en punta. El cafetero también suma dos dianas consecutivas, aunque sí que debería tener minutos Cédric Bakambu en la segunda mitad.

Alineación probable del Real Betis Balompié ante el Nottingham Forest Real Betis Balompié: Pau López; Ángel Ortiz, Natan, Valentín Junior; Altimira, Fornals; Antony, Lo Celso, Riquelme; y Cucho. El alemán Sascha Stegemann será el árbtiro encargado de dirigir el Real Betis Balompié - Nottingham Forest con Sören Storks y Benjamin Brand en la sala VAR y asistido en el césped de La Cartuja por Christof Günsch y Marco Achmüller. Martin Petersen será el cuarto árbitro.

Horario del partido entre el Real Betis Balompié y el Nottingham Forest

El conjunto de Manuel Pellegrini recibirá en la jornada 1 de la liguilla de Europa League al Nottingham Forest de Ange Postecoglou este miércoles 24 de septiembre a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja.

El encuentro entre el Real Betis Balompié y el Nottingham Forest, correspondiente a la jornada inaugural de la fase de liguilla de Europa League será retransmitido por Movistar Liga de Campeones (dial 60 en Movistar / 115 en Orange) y LaLiga TV Bar 3 (dial 302) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

Vía: El Correo de Andalucía