Real Betis Balompié - Deportivo Alavés: fecha, horario y dónde ver por televisión

El debut en el estadio de La Cartuja del Real Betis Balompié será este próximo viernes 22 de agosto contra el Deportivo Alavés a partir de las 21:30 horas en un día que se jugará con temperaturas elevadas pero muy alejadas a las sofocantes de la pasada semana en la capital hispalense.

Será el estreno de los de Manuel Pellegrini en su nueva casa por dos años, en una Cartuja remodelada, ya sin pistas de atletismo, que tendrá capacidad para 70.000 espectadores. La noticia negativa del debut es que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha sancionado al Real Betis Balompié con el cierre parcial de un sector de la grada -afectará a 200 asientos- del estadio de La Cartuja durante el partido que los verdiblancos disputarán este viernes, 22 de agosto, contra el Alavés.

Todos los béticos que se acerquen al recinto deportivo que comparten Sevilla y Santiponce lo harán esperando una victoria del conjunto heliopolitano, que se dejó dos puntos en Elche en la jornada inaugural de LaLiga EA Sports por perdonar varias ocasiones claras y conceder un gol a los 80 minutos al volver fríos a la acción tras una pausa de hidratación. En el primer tiempo fue Aitor Ruibal quien adelantó a los verdiblancos tras regatear a Dituro después de recibir un buen balón al espacio de Rodrigo Riquelme.

Pocas modificaciones respecto al Elche

Inmerso ya el Betis en este pequeño esprint de inicio de campaña con cuatro partidos en trece días, para la segunda cita del campeonato no se esperan novedades reseñables en el once de Manuel Pellegrini. Si acaso, alguna por cansancio o gestión de cargas dado que el conjunto bético terminó de jugar en Elche el lunes a las 23:00 y el viernes será el encargado de abrir la jornada.

En portería permanecerá Pau López. 'El Ingeniero' ha apostado por su juego de pies en este comienzo de temporada y parece que Álvaro Valles será el elegido para la Europa League en principio.

Las principales dudas de la defensa está en los laterales. En el diestro, Héctor Bellerín mostró un buen nivel en el Martínez Valero, pero su recuperación finalizó a mitad de pretemporada, contra los franjiverdes tuvo un desgaste extra y puede que Ángel Ortiz le gane la partida en el debut en La Cartuja. En la convocatoria además de Valentín Gómez como tercer central puede entrar Diego Llorente aunque sea pronto para verlo en escena.

Alineación probable del Real Betis Balompié contra el Alavés Real Betis Balompié: Pau López; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Junior; Altimira, Fornals; Aitor, Lo Celso, Roro Riquelme; y Cucho.

Mientras que en el eje de la zaga todo apunta a que Marc Bartra y Natan repetirán, en el costado izquierdo puede incorporarse Junior Firpo por Ricardo Rodríguez, redebutando en su vuelta al Betis. El nivel del Suizo en Elche fue bajo y su salida está próxima, argumentos más que de sobra para que Pellegrini vaya dándole espacio al canterano en su regreso.

Al margen de Nelson Deossa, que volverá en el parón internacional, no hay más caras nuevas hasta la fecha en el cuadro bético y no ha llegado aún el sustituto de Johnny Cardoso, con Facundo Bernal muy bien posicionado. Ello confiere a Pablo Fornals y Sergi Altimira la titularidad de forma obligada. Marc Roca que se ha incorporado parcialmente al grupo esta semana debe ir cogiendo sensaciones antes de saltar al verde.

Por delante de Fornals y Altimira, parece que Manuel Pellegrini repetirá los cuatro atacantes: Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme y Cucho Hernández. El argentino debe dar un paso más, debe ser el faro del Betis ante la ausencia de Isco y tiene por delante dos o tres meses para demostrar su nivel.

Horario del partido entre el Real Betis Balompié y el Deportivo Alavés

El conjunto de Manuel Pellegrini recibirá en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el estreno en La Cartuja al Deportivo Alavés de Eduardo Coudet este viernes 22 de agosto a partir de las 21:30 horas en el Estadio de La Cartuja.

Dónde ver por televisión el Real Betis Balompié -Deportivo Alavés

El encuentro entre el Real Betis Balompié y el Deportivo Alavés, correspondiente al inicio de la jornada 2 de LaLiga EA Sports, será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.