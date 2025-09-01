El Real Betis Balompié confirma, al fin, el fichaje de Antony

Se ha hecho esperar después de días de rumores, amenazas de bloqueo y publicaciones nacionales y extranjeras. Por fin, el Real Betis Balompié ha confirmado durante la tarde de este lunes 1 de septiembre, a pocas horas de concluir el mercado, el fichaje de Antony.

Tal como adelantó El Correo de Andalucía, el brasileño regresará al conjunto verdiblanco, con el que firma hasta 2030. Después de un verano intenso de negociaciones, el club verdiblanco ha alcanzado un principio de acuerdo con el Manchester United.

El extremo regresa a Sevilla por una cantidad de 22 millones de euros más tres millones de traspaso. El equipo de Rúben Amorim tendrá una cláusula de reventa del 50% de plusvalía por un futuro traspaso.

Aunque por la mañana el fichaje ya era un hecho, no ha sido hasta la tarde cuando el club, después de varios tuits misteriosos en sus redes, confirmaba lo ya sabido por todos, que Antony ya estaba en Sevilla.

El carioca será, por tanto, el noveno fichaje del Real Betis Balompié y pasará reconocimiento médico en las próximas 24 horas. Tal y como avanzó El Correo de Andalucía, el conjunto de Heliópolis realizó algunas tomas del vídeo por el barrio de Triana con las que, finalmente, ha presentado en sociedad a su noveno fichaje. .

El atacante brasileño comenzó su carrera profesional como futbolista en el Sao Paulo, de donde daría el salto a Europa en 2020. Tras su paso por el Ajax y el Manchester United, fue la temporada pasada en la que aterrizaría por primera vez en el Real Betis durante el mercado de invierno.

Su excelente paso por Heliópolis se saldó con 9 goles y 6 asistencias en sus 26 partidos, ayudando así a la clasificación europea y a la disputa de la histórica final de la UEFA Conference League. El nuevo fichaje verdiblanco ha sido internacional con la selección absoluta de Brasil, participando en la Copa del Mundo de 2022 y conquistando el oro olímpico de 2021.

Un fleco millonario de última hora

Las negociaciones se enfriaron por un fleco millonario que ascendía a unas cantidades que debía el conjunto red devils del traspaso al Ajax, según avanzó ABC y pudo confirmar este medio. En las últimas horas, todas las partes han rebajado sus pretensiones y han cedido para lograr la llegada del brasileño, que se adecúa al escalón salarial de Isco Alarcón. 22 millones de euros fijos, 3 en variables, son las cifras que consta sobre una negociación que hará que Antony se quede en el Betis con el 100% de los derechos federativos y llevándose el United el 50% de una futura plusvalía de acuerdo a cantidades.