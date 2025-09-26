Real Betis Balompié - CA Osasuna: fecha, horario y dónde ver por televisión

El Real Betis Balompié cerrará la jornada dominical de la séptima fecha de LaLiga EA Sports a las 21:00 en el estadio de La Cartuja contra Club Atlético Osasuna, que llegará a la capital andaluza después de dejarse dos puntos en el 92' ante el Elche en El Sadar.

Hubiera llegado el cuadro rojillo empatado a puntos al conjunto verdiblanco de Manuel Pellegrini, que venció el pasado fin de semana en casa a la Real Sociedad y llega al duelo con 9 puntos (por 7 de Osasuna). En Europa rascó un empate con el postrero gol de Antony ante el Nottingham Forest y ahora pueden los béticos enganchar de esta forma cuatro encuentros sumando.

Vuelve Héctor Bellerín y Bartra y Llorente siguen ausentes

Esa es la realidad de un Betis que se ha ejercitado esta mañana con la noticia positiva de la vuelta de Héctor Bellerín, cuyo proceso gripal lo apartó del debut en Europa League frente a los ingleses. Marc Bartra y Diego Llorente siguen siendo las ausencias preocupantes para 'El Ingeniero', que tendrá que pensar si contra Osasuna va a contar nuevamente con Valentín Gómez y Natan en el eje o si uno de los dos va a descansar para dar entrada a algún canterano o incluso situar en el eje de la zaga a Sofyan Amrabat, que es el único diestro que puede adaptarse a la posición.

La actuación del brasileño contra los de Postecoglou y los minutos que lleva desde el comienzo de campaña pueden ser el detonante para dicha modificación con el internacional por Marruecos en la defensa.

Tampoco podrán estar Isco Alarcón ni Nelson Deossa. El de Arroyo de la Miel sigue con su proceso de recuperación y el cafetero arrastra aún problemas en el tobillo desde que llegó de Rayados de Monterrey.

Las bajas, confieren a Pellegrini nuevos escenarios en defensa con lo citado anteriormente, y las mismas pueden condicionar la medular, con la inclusión de Marc Roca por Altimira para formar junto a Pablo Fornals. Antony y Lo Celso son fijos, y Abde parte con ventaja, salvo que esas molestias previas en el calentamiento antes del Nottingham Forest hagan que el técnico verdiblanco sea cauto con él y le dé la titularidad a Rodrigo Riquelme. Cucho en la punta un día más.

Horario del partido entre el Real Betis Balompié y Club Atlético Osasuna

El conjunto de Manuel Pellegrini recibirá en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el estadio de La Cartuja a Club Atlético Osasuna, dirigido por Alessio Lisci, este domingo 28 de septiembre a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja.

Dónde ver por televisión el Real Betis Balompié - Club Atlético Osasuna

El encuentro entre el Real Betis Balompié y Club Atlético Osasuna, correspondiente a la jornada 7 de LaLiga EA Sports, será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

Vía: El Correo de Andalucía