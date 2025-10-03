RCD Espanyol - Real Betis Balompié: fecha, horario y dónde ver por televisión

El Real Betis Balompié regresa este viernes de Bulgaria tras vencer al Ludogorets en la segunda jornada de la liguilla de Europa League y entrenará esta tarde a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en una sesión de recuperación que dará paso a la de mañana, única completa antes de viajar a Barcelona para medirse al RCD Espanyol en Cornellà este domingo.

Una semana muy completa para los pupilos de Manuel Pellegrini que saltaron a Razgrad con varios jugadores de la unidad B y para el duelo contra los de Manolo González volverán algunos teóricos titulares como Pau López, Bellerín, Ricardo, Amrabat o Fornals, además de Cucho Hernández en punta, que acumula tres dianas en los últimos tres partidos.

Llorente, Bartra, Isco, Pablo y Deossa, las cinco bajas de Pellegrini

En principio no debería tener nuevas bajas el técnico verdiblanco, que seguirá con Valentín y Natan en la zaga, en la derecha el brasileño, mientras que Diego Llorente y Marc Bartra vuelven tras sus lesiones musculares durante el próximo parón internacional.

El de Itapecerica da Serra habló en Bulgaria y manifestó que trabaja cada día para mejorar en el perfil diestro de la defensa: "Estoy contento, fue un gran partido del equipo. Jugamos con dos centrales zurdos. Sé que en los últimos partidos estoy un poco abajo, pero estoy viendo vídeos y trabajando para ser mejor por la derecha. Quiero mejorar en cada partido y dar el máximo para el equipo. Vine para jugar, así que quiero jugar siempre. Estoy bien físicamente, estoy trabajando, hago por recuperar... Estoy disponible para el míster. Si puedo jugar 70 partidos, estoy disponible para 70".

Horario del partido entre el RCD Espanyol y el Real Betis Balompié

El conjunto de Manuel Pellegrini jugará contra los de Manolo González el encuentro correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports este domingo 5 de octubre a partir de las 18:30 en Cornellà-El Prat.

Dónde ver por televisión el RCD Espanyol - Real Betis Balompié

El encuentro entre el RCD Espanyol de Manolo González y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini de la jornada 8 de LaLiga EA Sports será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

Vía: El Correo de Andalucía