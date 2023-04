Pura emoción en la despedida de Joaquín

Sonrisas y lágrimas en un emotivo acto para despedir a Joaquín Sánchez, quien se retira a final de temporada "El Betis es mi vida", resumió el jugador tras 23 temporadas como profesional

Joaquín se va, pero su impronta queda. En un emotivo acto, acompañado por su familia y sus compañeros en el Real Betis, el del Puerto de Santa María se despidió entre risas y también lágrimas después de 23 años como futbolista profesional.

Joaquín comenzó este emotivo acto indicando que “cuando tomas una decisión, la debes tomar convencido de que es lo mejor. Antes hubiese sido pronto, y después hubiese sido tarde. Siempre buscaré la forma de aportar lo que pueda al equipo de mi vida. Cómo pasó todo tan rápido... No quiero convertir esto en una triste despedida. No quiero hacer eso, aunque me pueda la emoción. Esto no es un adiós, ya que termina una etapa y comienza otra. Y será con las mismas ganas que ese niño que cogía un tren con el sueño de vestir la camiseta del Betis, la de las trece barras”.

La leyenda verdiblanca rememoró sus inicios en el Benito Villamarín: “Recibí una llamada que me cambió la vida. Fernando Vázquez me incorporó a la primera plantilla, y lo recuerdo como si fuera ayer. Descolgué el teléfono para decirle a mi padre que lo conseguimos, que ya era jugador del mejor equipo del mundo".

"Subimos a Primera, logramos un título y fuimos a la Champions League. 23 años dan para mucho, y yo lo viví casi todo. Hoy me quedo sólo con lo bueno, me siento muy feliz. No entiendo el fútbol sin alegría. Ni el fútbol ni mi vida. Mi carácter me pasó factura en algún momento, pero mi amigo Curro Romero me dijo que como ser humano uno no se traiciona. Pido disculpas a quien he podido ofender porque nunca fue mi intención. No me arrepiento de nada, traté de disfrutar de mi carrera con respeto y profesionalidad”, añadió emocionado.

Y tras los agradecimientos, el turno de preguntas no sin antes señalar que "he cumplido un sueño. A partir de ahora sumaré de otra forma. Joaquín se va, pero el Betis se queda, es eterno. De mi corazón no se irá nunca. Viva el Betis”, cerró.

Sobre su retirada, comentó que "yo siento que a mi no me ha retirado el físico, aunque es cierto que la edad pasa factura. Creo que a mi me ha retirado la cabeza, no por estar aburrido, al revés. Creo que es el momento idóneo, cada mañana mi cuerpo me lo pedía y quería que fuese así, rodeado de los míos. Sentía que era ahora. El tema físico no tiene nada que ver".

En cuanto a su futuro, anunció que estará vinculado, como no podía ser de otra manera, al Real Betis Balompié: "Voy a hablar con el presidente y el consejo para sentirme útil y aportar en lo que pueda. Me gustaría estar más pegado al tema deportivo, pero me toca aprender. Voy a estar ahí para ayudar en lo que pueda".

"Con 20 años hacía lo que quería, tenía el mundo por delante. Si tuviese la experiencia que tengo ahora, antaño hubiera sido otra cosa. Me quedo con ese niño de poca vergüenza que le daba igual todo por ser futbolista", dijo.

Sobre el crecimiento de la entidad desde que él llegó, el extremo verdiblanco comentó que "no me hubiese imaginado este crecimiento en tan poco tiempo, sinceramente no lo creía. Yo vine con la ilusión de disfrutar de mi gente y de mi Betis. Los primeros años no fueron nada fáciles, por eso alabo el compromiso de esta institución. Nos faltaba el equilibrio por dentro y esa ambición de querer las cosas, ese es mi compromiso, seguir con esa línea de crecimiento. Creo que es donde puedo aportar.

En relación al comunicado sobre su adiós, indicó que "es una decisión muy meditada, sobre todo con mi círculo cercano. Me escuchaban pero no se lo terminaban de creer. A partir de que este círculo más cercano lo sabe, se lo comunico al presidente, entrenador y compañeros. Ayer quería que fuese una sorpresa, pero quería que fuese así".

Y es que el Betis tiene serias opciones de estar en la Champions 23-24: "No es una decisión que haya tomado a la ligera. Sobre todo con mi familia, lo hablo y es verdad que este año lo tenía más en mente. Era algo que quería salir, no he podido aguantarlo. No hay mejor momento que este. No quería condicionar mi paso al lado con lograr el pase a Champions, quise hacerlo así, con los míos".

Joaquín Sánchez resaltó que ·ahora tengo 41 años, y en algún momento me tocaba decir adiós al fútbol. Es cierto, el tema de Champions, pero no quería condicionar mi decisión al récord de partidos o el objetivo de Champions. Ojalá cuelgue las botas y el Betis juegue Champions".

Preguntado por su momento estrella en el Betis, señaló que "es muy complicado quedarse con uno, ya que son catorce años de muchas vivencias. De verdad, he vivido momentos maravillosos. Si me tengo que quedar con uno es coger el teléfono y decir: 'Papá ya soy jugador del mejor equipo del mundo'. Mi padre había puesto todo para que llegásemos y aquel momento fue sentirlo como el mejor".

Joaquín Sánchez se emocionó al recordar cuando subió al primer equipo | EFE

Añadió el portuense que Manuel Pellegrini ha querido convencerle para que continuara: "Muchas veces me ha intentado convencerme de seguir. Él sabía lo que supone para mí seguir sintiéndome futbolista, sabía que podía dar mucho más y lo ha intentando hasta el último momento. Pero la decisión ya estaba ahí".

Joaquín se descartó como futurible para la presidencia del cuadro de Heliópolis: "A quién no le gustaría ser presidente del Betis, pero no es mi sitio. El sitio de presidente es de Ángel, mi sitio está en otro lado. Mi objetivo ahora es sumar. He recibido cariño de la afición sevillista y es lo más grande que me llevo".

"El Betis proyecta ambición y crecimiento. Estar en Europa es muy importante, y es importante buscar ese equilibrio, esa línea, y seguir creciendo en muchos aspectos del club. Hay que crecer con humildad, pero el Betis es muy poderoso y muy potente", comentó.

En cuanto al aspecto mental de una retirada como la suya, Joaquín destacó que "tendré mi proceso de adaptación. Primero necesito cinco o seis meses de vacaciones (risas) y después vengo a aportar y sobre todo a aprender. No va a ser fácil. Afortunadamente voy a tener muchas cosas que hacer".

"No quería dejar de jugar y parar. Me va a costar, pero voy a seguir trabajando al lado del presidente y del consejo. Voy a seguir haciendo cosas, como el tema de la Fundación. Hay muchos proyectos por delante", añadió.

También hubo momentos para la reflexión: "Miro por la ventana y veo mi vida -las instalaciones del club verdiblanco-. Cuando no tenga que venir aquí con mi neceser va a ser difícil. Cuando llegue aquí entrenaba en los campos de tierra, y todo eso ha cambiado mucho".

En una vertiente más humana, el todavía futbolista dijo: "Yo soy como soy, no me puedo engañar a mí mismo. Me puede haber pasado factura, pero creo que al final ha vencido lo puro, lo humano, el ser como soy".

Sobre la posibilidad de un regreso hipotético, indicó que "Ahora mismo no. Ahora tengo la decisión muy clara porque lo que viene puede ser muy bonito y estoy preparado para ello. Tengo la decisión muy clara y meditada. Se abre una etapa bonita e ilusionante. Las decisiones se toman en firme y hay que tirar para adelante. Quiero disfrutar de mi gente y de mi club haciendo cosas nuevas".

Asimismo, indicó que "quiero seguir creciendo como persona y aprendiendo en el club de mi vida. Desde que he tenido uso de razón tuve siempre un balón y un sueño, estar en este club. Mi sueño era ser futbolista de Primera división".

Joaquín no pudo evitar las lágrimas cuando indicó que "me da miedo echar de menos al fútbol más de la cuenta, el olor a hierba, las bromas del vestuario, estar con los compañeros. Echar de menos eso sí que me da miedo, pero trataré de asimilarlo lo más rápido posible".

Y cómo no, 'Hulio', apareció el tema del tenis como una opción de futuro: "Me quieren meter en el pádel, pero yo soy de tenis. Por supuesto que lo voy a disfrutar", dijo entre risas. Y entre aplausos acabó la rueda de prensa más especial de Joaquín Sánchez. Genio y figura.