Puja por Abde en Inglaterra

En el Betis echan mucho de menos a Abde. El conjunto andaluz está acusando la ausencia del atacante marroquí en el campeonato liguero, especialmente tras dos tropiezos consecutivos frente al Real Madrid y el Real Oviedo. De hecho, el equipo bético ha dado un paso atrás en las últimas semanas sin él sobre el terreno de juego.

Ya parecía más que evidente la importancia de Abde en el esquema de Manuel Pellegrini, pero estos resultados no hacen sino reforzar aún más esta idea. Sin el extremo marroquí, al Betis le falta desequilibrio, verticalidad y dinamismo en el frente de ataque. El exjugador del Barça es uno de los futbolistas más desequilibrantes del fútbol español, capaz de marcar diferencias en el uno contra uno y de generar peligro constante desde la banda.

El Betis se frota las manos con Abde / EFE

Más allá de la constante sensación de peligro que genera con el balón en los pies, Abde también ha logrado mejorar notablemente en los metros finales. Su crecimiento en la toma de decisiones le ha permitido ser más determinante tanto en el último pase como de cara a portería, convirtiéndolo en un jugador cada vez más decisivo y diferencial dentro del fútbol europeo.

Sin ir más lejos, esta temporada ya ha sido capaz de ver portería en seis ocasiones, además de repartir cinco asistencias. Y este buen nivel también lo está trasladando a la Copa África, donde está brillando con el combinado de Marruecos. Un rendimiento que no está pasando desapercibido en el mundo del fútbol, y enciende las alarmas en el club bético.

Abde sigue con su racha goleadora en la Europa League / Champions

Aunque es cierto que el Betis tiene blindado al jugador marroquí hasta 2027 y no tiene ninguna intención de desprenderse de él, varios equipos de la Premier League ya están mostrando interés en hacerse con sus servicios. Con el precedente del fichaje de Gallagher por parte del Tottenham a cambio de 40 millones, una oferta suculenta podría hacer cambiar de planes al club andaluz.

En ese sentido, el FC Barcelona también está muy pendiente de la situación de Abde. En el club azulgrana permanecen atentos a cualquier movimiento en torno al internacional marroquí, aunque actualmente solo conservan un 20 % de una futura venta. Inicialmente, cuando el Barcelona traspasó a Abde al Betis, se reservó el 50 % de sus derechos económicos, pero ese porcentaje se redujo de forma significativa después de que la entidad verdiblanca aceptara facilitar la salida de Vitor Roque rumbo al Palmeiras el pasado invierno, a pesar de que el delantero aún se encontraba bajo contrato de cesión.

Abde, en el duelo de Europa League contra el Dinamo de Zagreb / EFE

Con este escenario sobre la mesa, el Betis afronta las próximas semanas consciente de que retener a Abde será clave tanto en lo deportivo. Su ausencia ha evidenciado hasta qué punto es un futbolista estructural para el proyecto de Pellegrini, y su progresión no hace más que aumentar su valor de mercado. Todo esto mientras el nombre de Abde sigue ganando peso en el panorama europeo y consolidándose como una de las grandes sensaciones de la temporada.