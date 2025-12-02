La promesa más que cumplida de Pablo Fornals: "Nunca me diréis que no me dejo la piel"

Como casi siempre en las últimas temporadas, el mercado de invierno de 2024 sirvió para que el Real Betis completase su plantilla, acuciado como tantos otros clubes por ese límite salarial que ha implantado la LaLiga de Javier Tebas que sigue restando potencial al fútbol español con respecto, sobre todo, a la Premier.

Junto al 'Chimy' Ávila a Bakambú y de forma paralela a la cesión de Juan Cruz al Leganés, el club con su director deportivo 'Manu' Fajardo a la cabeza volvió a girar sus ojos hacia Inglaterra. De allí había llegado un año antes el canario Ayoze Pérez (cedido por el Leicester), quien brilló y en julio de 2024 se fue al Villarreal.

El elegido fue Pablo Fornals, un centrocampista muy solvente que se inició en la cantera del Málaga, a la que llegó con 12 años. Tras dos temporadas en el primer equipo blanquiazul y otras dos en el Villarreal, club que en el verano de 2019 lo traspasó al West Ham United por unos 24 millones de libras (27,3 millones de euros).

Fornals celebra un gol con el West Ham United / EFE

El castellonense marcó 16 goles en 152 partidos en la Premier y en su primer curso en Inglaterra (2019-20) coincidió con Manuel Pellegrini. Ahí la comunicación entre todos los estamentos del club verdiblanco funcionó y el 'Ingeniero' avaló personalmente la apuesta por su fichaje. En 2018 lo había pretendido el Barça.

En las negociaciones, Fornals hizo una promesa que ha repetido después varias veces: "Nunca me diréis que no me dejo la piel o que no lo doy todo para defender esta camiseta". No fue fácil alcanzar un acuerdo por unos seis millones de euros con los 'Hammers', que habían pagado casi cinco veces más en 2019.

Tanto, que la operación se completó minutos antes del cierre del mercado. Con su llegada y pese a no ser un pivote, Pellegrini consiguió para la plantilla un jugador cuyo trabajo incansable suponía un colchón ante la ya por entonces segura marcha del argentino Guido Rodríguez ese verano (precisamente al West Ham United).

Prácticamente desde su llegada, Fornals se convirtió en un jugador fundamental para el Betis y en esa segunda parte de la temporada disputó 15 partidos de liga con tres tantos como balance ofensivo. En la pasada se fue a los 38 encuentros y en la actual ha dado un paso adelante definitivo a los 29 años.

Fornals no paró en los siete minutos que le dio De la Fuente / EFE

"Os dije que siempre lo doy todo", repite siempre con humildad. El padre de Martín (cuatro años) había sido importante en la selección española sub'21 (17 internacionalidades) y el 17 de mayo de 2016 debutó en la absoluta con Vicente del Bosque en un amistoso ante Bosnia (sustituyó a San José en el 83').

El castellonense vistió seis veces la camiseta de 'La Roja' y la última fue el 11 de noviembre de 2021 en Grecia en la clasificación para el Mundial de 2022. Tres años después, su rendimiento en el Betis lo ha devuelto a 'La Roja' y Luis de la Fuente le dio siete minutos en La Cartuja ante Turquía en el último parón.

Su gran día como verdiblanco llegó el domingo, cuando abrió abrió el marcador en el derbi ante el Sevilla en el Pizjuán con un golazo tras dos recortes magistrales dentro del área (0-2). Fue el MVP del partido y es uno de los ídolos de la afición del Betis. Y todo ello cumpliendo su promesa: no paró de correr ni un minuto.