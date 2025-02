La prohibición del Betis a Antony: "No la voy a hacer más, que el fisio me ha llamado..."

El rendimiento de Antony ha sorprendido a todos. El extremo brasileño llegó al equipo andaluz en este mercado de fichajes invernal tras un decepcionante paso por el Manchester United, pero el cambio de aires le ha sentado muy bien. En cuatro partidos con la camiseta verdiblanca, ya ha logrado tres goles y dos asistencias. Más allá de los números, las sensaciones son todavía mejores.

"Cuando estaba en Inglaterra, yo seguí trabajando, mental y físicamente, preparándome para este momento. Ahora, estoy disfrutando y viviendo un momento increíble", comentó el brasileño en una entrevista en 'RTV Betis'. Antony también explicó su celebración del gol contra la Real Sociedad cuando hizo una doble voltereta: "Me salió natural, porque ya lo había hecho antes, pero no la voy a hacer más, que el fisio me ha llamado y tal. Pero, con la emoción del partido, saqué una pirueta ahí".

LA FELICIDAD DE ANTONY

Antony ha recuperado por completo su felicidad en tierras andaluzas. "Muy contento por marcar para el equipo, pero más feliz por la victoria. Las cosas están muy bien. Así, seguimos fuertes para conseguir grandes cosas. Cuando me apareció el Betis, yo sentí una certeza en mi corazón y me quedé tan tranquilo. El ambiente es increíble. Es una familia acá. Entonces, yo todas las veces que estoy en la cancha, en el entrenamiento, en el campo, voy a matar por ellos. Muy feliz por marcar el primer gol acá en casa. Uno siempre, cuando tiene nuevos retos, siempre espera estar bien, pero tan bien como este inicio... Para mí es muy importante empezar bien. Me encontré de nuevo conmigo mismo. Cuando estamos felices, cuando trabajamos contentos, las cosas salen naturales", expuso.

A pesar de no poder brillar en el United, el brasileño tuvo buenas palabras para el club: "Sí, estaba jugando poco, pero, como he dicho, todos los días trabajando mucho. Necesitaba estar feliz conmigo. La mejor versión ahora de estar feliz conmigo, de empezar bien, para mí es muy importante. Jugué muy poco en Manchester, pero estoy muy agradecido por todo, con el entrenador también, que habló conmigo. Pero más feliz por estar aquí".

ORÍGENES COMPLICADOS

Asimismo, recordó sus orígenes más humildes en su Brasil natal. "Yo vivía en la favela y era muy peligroso allí. Para tener oportunidades es muy difícil, pero siempre fui un hombre muy persistente, que quería conseguir mi sueño y el de mi familia también. De salir de un lugar donde tenía pocas oportunidades a estar hoy acá, en España, en el Real Betis, para mí es una gran victoria. Era una zona muy peligrosa. Pero, bueno, me siento muy honrado, muy feliz por representar a todos ahí también. Cuando empecé como profesional, con 19 años, yo jugaba en el São Paulo, en el primer equipo, y aún vivía en la favela, y no era nada fácil. Mirando las fotos, yo sé lo que yo pasé, las cosas que pasé también con mi familia, y hoy estar acá, para mí, es una gran victoria", apuntó.

Por último, preguntado por sus ídolos en el mundo del fútbol, Antony tiró para casa: "Tengo muchos: Ronaldinho, Neymar, con el que jugué y es mi amigo también, cuando estuvimos juntos en la Copa del Mundo. Es un increíble jugador; el talento que tiene. Además, mis ídolos eran Romario, Ronaldo... Hay muchos grandes jugadores brasileños".