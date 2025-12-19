¡Problemas para el Betis! Isco, baja indefinida: "Tiene dolor e inflamación cuando intenta correr y saltar"

El choque entre Isco y Amrabat durante el Betis-Utrecht del pasado 27 de noviembre sigue trayendo consecuencias negativas para el Real Betis. Lo que parecía un golpe sin más en un lance del juego a los siete minutos de partido, ha terminado siendo un culebrón del que todavía se desconoce el final.

En ese sentido, este mismo viernes el club verdiblanco desveló que el periodo de baja del capitán del conjunto bético se prolongará varias semanas más. Eso sí, la entidad no precisó el plazo para que el que fuera internacional con España regrese a los terrenos de juego.

Dolor al correr y saltar

Fue en declaraciones a los medios oficiales de la entidad donde José Manuel Álvarez, jefe de los servicios médicos del club, explicó las novedades en la recuperación del mediapunta del Real Betis. El doctor Álvarez reveló que "la desafortunada jugada con Amrabat genera una alta intensidad en el impacto hasta el punto de que le rompe la piel".

"No solo se queda en una simple herida. Hay una herida, pero es por un traumatismo, por una contusión de alta intensidad", añadió el médico, que también se pronunció sobre Amrabat, el otro futbolista implicado en aquel choque durante el partido de la Europa League frente al Utrecht: "En el caso de Amrabat, solo le provocó un hematoma; en el caso de Isco se abrió la piel".

"Pero no solo se genera esa herida en el impacto, porque cuando te golpean con esa intensidad hace un mecanismo muy brusco de flexo-extensión. Aparte de la herida de siete puntos que ha cicatrizado correctamente, se genera un edema importante en toda la pierna que desciende hasta el tobillo y genera una pequeña lesión intraarticular en la zona del cartílago, que es lo que sufre. Eso es lo que ocurrió en el caso de Isco”, siguió explicando el jefe de los servicios médicos sobre la lesión.

Tratamiento con factores de crecimiento

Respecto al proceso de recuperación, Álvarez explicó que "una vez se le han retirado los puntos", han podido "trabajar en camilla, pero no en campo o en un gimnasio". "Estamos trabajando en drenar el edema y en recuperar la movilidad del tobillo. Hemos detectado que le provoca dolor e inflamación cuando intenta correr y saltar".

La decisión final de los servicios médicos ha consistido en "iniciar una serie de infiltraciones con factores de crecimiento" después de "valorar las posibilidades terapéuticas": "Será un proceso de recuperación más lento de lo que podríamos esperar. En un par de semanas evaluaremos y tomaremos decisiones dependiendo del proceso que siga". Visto lo visto, todo apunta a que se perderá el partido frente al Real Madrid en El Bernabéu, previsto para el 4 de enero, y podría no regresar hasta finales del mismo mes.