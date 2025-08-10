Preocupación en el Betis por el estado de Isco
El jugador verdiblanco salió cojeando del partido frente al Málaga tras una entrada de Larrubia
R.M.
Sevilla
Preocupación en el Betis por una posible lesión de Isco tras el partido frente al Málaga. El centrocampista verdiblanco cayó al suelo tras una entrada a destiempo de Larrubia y fue sustituido en el descanso por Lo Celso.
El jugador del Betis salió del estadio dolorido, cojeando y con el tobillo y parte de la pierna totalmente vendadas. Se agrava la situación dado que esa misma pierna le fue operada en 2024 por una rotura de peroné.
Este domingo se prevé que el Betis de un parte médico después que se le practiquen al jugador las pruebas pertinentes. El Betis se encuentra a ocho días de disputar su primer partido de Liga frente al Elche a domicilio.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- De la grieta a la reconciliación: De Jong quiere reescribir su Gamper
- Oficial: Ter Stegen firma la autorización y recupera la capitanía del Barça
- Las advertencias del reglamento de LaLiga en el 'caso Ter Stegen
- Examen 'inesperado' a Rashford en el Gamper
- El 'efecto dominó' que puede provocar la salida de Iñigo
- El rival de Induráin confiesa: 'Iba dopado hasta las trancas cuando gané el Tour
- Así dio marcha atrás Ter Stegen
- Mercado de fichajes, hoy 9 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...