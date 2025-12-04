Preocupación en el Betis con Antony antes de medirse al Barça

El Betis superó con solvencia su eliminatoria copera contra el Torrent gracias a una gran actuación de Rodrigo Riquelme, que firmó un 'hat-trick' (1-4).

Manuel Pellegrini optó por un once titular plagado de novedades para afrontar la segunda ronda contra el conjunto valenciano, pero mantuvo a Antony y Valentín Gómez. De hecho el jugador brasuleño llevó gran parte del peso ofensivo del conjunto verdiblanco, desempeñando un papel clave, como es habitual.

Con el marcador encarrilado, Pellegrini decidió dar descanso a algunos de sus titulares y sentó en el banquillo a Antony. Era el minuto 66 y el 0-2 brillaba ya en el marcador. Estaban por llegar aun el tercero de Roro Riquelme y el cuarto, obra de Ángel Ortiz, que cerraba la cuenta, poco después de que Corbalán hiciera el del honor para los locales.

Poco después, cuando la expedición heliopolitana abandonaba el estado Ciutat de València donde se disputó el partido, saltaron todas las alarmas. Las cámaras de 'El Chiringuito' captaron a Antony saliendo del feudo granota cojeando.

Barça a la vista

El jugador fue cuestionado sobre el estado de su pie, a lo que respondió con un escueto "bien, tranqui". Sobre si estaría preparado para el Barça, el próximo compromiso del Betis, afirmó seguro: "hay tiempo para recuperarse".

Ese tiempo será concretamente tres días, ya que el Betis recibe al Barça de Hansi Flick el próximo sábado 6 de diciembre a las 18.30 horas. Un partido que Pellegrini podría tener que afrontar sin una de sus grandes estrellas.

Los verdiblancos llegan a este partido de liga después de imponerse con solvencia en el derbi contra el Sevilla (0-2) del pasado fin de semana, además de la contudente victoria copera.