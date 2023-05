Planes: "La historia de amor con el Betis viene de mucho tiempo atrás"

El nuevo director deportivo del equipo verdiblanco fue presentado a la plantilla y dijo que aceptaba un "reto muy importante" "El Betis está entre los cuatro o cinco clubes mejores de España y para mí es un orgullo venir aquí", dijo el ilerdense

Ramón Planes vivió ayer su primera jornada como Director deportivo del Betis. El de Lleida acudió a la ciudad deportiva para ser presentado a la plantilla e intercambiar algunas palabras con los jugadores. Planes también tuvo la oportunidad de conocer las instalaciones del equipo verdiblanco y acabó la jornada en Betis TV, donde hizo sus primeras valoraciones.

Planes aseguró que mantenía un idilio secreto con el Betis: "La historia de amor con el Betis viene de mucho tiempo atrás. He estado vinculado con la posibilidad de venir a la entidad desde hace varios años y siempre ha habido esa sensación de poner venir algún día y aportar esa experiencia que tengo en un club tan singular y único como es el Betis. Es un buen momento, el club está creciendo en una muy buena dirección y vengo a aportar esa experiencia que pueda tener para hacer el club aún más grande".

El ilerdense aseguró que el Betis suponía una gran exigencia: "Es un reto muy importante. El club está en una línea muy buena, necesitamos de la ayuda de todo el mundo, de la gente, de los empleados, de la afición, para dar un paso al frente y seguir creciendo. Vengo a aportar todo eso en la parcela deportiva, lo que aprendí en grandes clubes a otro gran club como es el Betis. Está entre los cuatro o cinco clubes mejores de España y para mí es un orgullo venir aquí".

Después de haber departido con la plantilla, resaltó que había visto un muy buen ambiente: "Los he visto muy bien, muy tranquilos, muy seguros. El Betis tiene la suerte y fortuna de contar con un entrenador de máximo nivel, un entrenador que consiguió lo que ha conseguido la última temporada, luchando por plaza europea y los he visto muy bien, afrontando el tramo final de la temporada, que es muy importante, con mucha confianza".

Planes incidió en la importancia que tenía el partido en San Mames: "Es un partido importantísimo, el tiempo se acaba, es un rival directo, un escenario complicado pero particularmente creo que a los futbolistas les gusta este tipo de escenarios y estoy convencido que el Real Betis va a hacer un muy buen partido y va a competir".

Planes hizo mención a la figura de Joaquin: "He tenido la oportunidad de conocerlo esta mañana, desayunar con él y todo lo bien que me habían hablado de él, me he dado cuenta en un minuto, en 30 segundos, de todo lo que significa Joaquín para el Betis y lo que significa el Betis para Joaquín. Un orgullo, un placer contar con él y al final este perfil de jugadores que son símbolos de un club representan los valores".

Con respecto a las instalaciones del Betis, dijo haberse sorprendido muy positivamente: "Vengo de clubes con unas instalaciones de máximo nivel y me ha sorprendido muy gratamente las instalaciones, la ciudad deportiva, los despachos, el lugar de trabajo del primer equipo, gimnasio... El Betis está en un nivel de equipo top y debemos seguir en esa dirección y es lo más importantes. Felicitar todo el trabajo que se ha hecho, es fantástico. Esa es la línea".

Y con respecto a los fichajes, se mostró prudente: "El Betis tiene una filosofía, una ideología muy clara, muy determinada, eso también me ha animado a venir. Tenemos que seguir haciendo un equipo con el que el equipo del Betis se sienta identificado, con la calidad, con el talento, con la valentía, ese perfil de jugador que le gusta al aficionado. Vamos a hacer un buen equipo, estoy seguro. Tenemos una piedra importante que es el entrenador y tenemos que trabajar todos de la mano. No vamos a sacar inventos, todo es muy simple, trabajo y dedicación. Y la experiencia que uno tiene para detectar el talento que la voy a aportar para el Betis".