El plan del Betis para fichar a un '9' que ilusione

El Betis sigue trabajando intensamente en el mercado de fichajes. Más allá de grandes nombres que suenan en pleno furor del mercado, el club trata de encontrar el equilibrio entre la ilusión por confeccionar una plantilla capaz de competir en la Champions League y la necesidad de no realizar grandes desembolsos que comprometan su estabilidad económica.

Una de las posiciones en las que la dirección deportiva realizará la mayor apuesta será la del delantero centro. En el club verdiblanco tienen claro que la pasada temporada faltó calidad en esa demarcación durante los momentos decisivos del curso. Cuando el Cucho Hernández no podía saltar al terreno de juego, ya fuera por descanso o por diferentes molestias físicas, ni Bakambu ni Chimy Ávila estuvieron a la altura. Tras la salida del delantero franco-congoleño y del argentino hace unas semanas, la dirección deportiva ha centrado sus esfuerzos en encontrar un atacante que garantice goles.

Una tarea que no será nada sencilla. Tal y como informó ElDesmarque, en el Betis tienen clara la receta para encontrar a ese delantero deseado: paciencia. A estas alturas del mercado resulta muy complicado incorporar a un delantero de primer nivel sin realizar una inversión que se escape de las posibilidades del club y comprometa el resto de la planificación.

Lo que sí parece evidente es que el fichaje no será únicamente una apuesta de futuro ni un experimento, como sí ha ocurrido con la incorporación del centrocampista Facundo Bernal. El delantero llegará con cartel, experiencia y la convicción de que, a priori, elevará el nivel de la parcela ofensiva desde el primer momento.

El fichaje de Fran García es el mejor ejemplo de la estrategia que está siguiendo el Betis. Las pretensiones del Real Madrid fueron rebajándose a lo largo de las negociaciones y, finalmente, el acuerdo se cerró por alrededor de cuatro millones de euros, una cifra que encaja perfectamente en los parámetros económicos del club verdiblanco.

Mientras se barajan distintos nombres en la delantera, la hoja de ruta del Betis no se detiene. En Heliópolis siguen pendientes de concretar una gran venta que permita liberar masa salarial y afrontar el mercado con mayor margen de maniobra. En este sentido, Natan es el principal candidato a abandonar la entidad. Además, existe optimismo con respecto a una posible venta de Nelson Deossa y se mantiene la espera de que lleguen ofertas por otros futbolistas con mercado, como Giovani Lo Celso. Tras el reciente fichaje de Fran García, la dirección deportiva continúa manejando diferentes alternativas para reforzar otras posiciones.

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Sin olvidar que, aunque el presidente Ángel Haro públicamente haya rebajado las expectativas, el club sigue trabajando para generar el espacio económico necesario que permita cerrar el deseado regreso de Dani Ceballos.