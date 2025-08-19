Pellegrini: "Tuvimos cuatro o cinco muy claras para haber liquidado el partido antes"

Las declaraciones de Manuel Pellegrini al término del empate del Real Betis Balompié en el estreno liguero en Elche fueron en consonancia con las ocasiones desperdiciadas para lograr la victoria, a la par que se mostró satisfecho por el comportamiento ofensivo y defensivo del conjunto verdiblanco.

El Betis se adelantó en el primer tiempo por medio de Aitor Ruibal tras un robo alto de Fornals en una presión de Lo Celso que acabó en las botas de Riquelme para asistir al canterano y que éste regatease a Dituro. En el segundo tiempo, después de fallar Cucho un uno contra uno y desaprovechar Chimy una contra muy clara anotó el Elche por medio de Valera.

Pellegrini, molesto con los goles fallados

En los micrófonos de Movistar todavía a pie de campo, valoró el chileno el partido: "El Elche solo tuvo una ocasión en cada tiempo, un disparo cruzado y el gol, mientras que nosotros tuvimos cuatro o cinco muy claras para haber liquidado el partido antes. Colectivamente, me voy contento, pero en la parte del resultado no. Hemos perdonado el 0-2 con tres o cuatro ocasiones de gol muy claras y de haber metido alguna estaría el partido terminado, pero esas cosas normalmente pasan factura y es lo que nos ocurrió al final con el empate de ellos".

Contento con el rendimiento ofensivo y defensivo

"Tanto ofensiva como defensivamente el equipo jugó muy bien, hicimos lo que teníamos que hacer en un día muy complicado también por el calor, y tuvimos varias ocasiones muy claras para haberlo finiquitado. El rendimiento colectivo, tanto en defensa como en ataque, me dejó muy contento, al margen de los rendimientos personales".

"El Elche se envalentonó después de ver que fallamos tres o cuatro ocasiones para haber sentenciado el partido y en una jugada bastante enredada dentro del área y un balón pifiado llegó el gol. Son las cosas que pasan cuando no se convierten las ocasiones. Por el juego y por ser el primer partido del campeonato estoy más que contento. Yo siempre he dicho que un punto de visita es bueno, pero hoy se nos escaparon dos".

Pellegrini define al Elche

También en rueda de prensa habló Manuel Pellegrini, que confesó no sentirse sorprendido por el Elche: "El partido tenemos que dividirlo en dos partes, en el juego colectivo, tanto en defensa como en ataque me deja más que contento. Ofensivamente, el Elche no tuvo más que el gol. Tuvimos ocasiones clarísimas mano a mano para poder definir el partido antes. No me ha sorprendido para nada porque sabemos su estilo de juego y cómo juegan sus equipos: con mucho balón, les dejamos dominar y, por otro lado, es un equipo más ofensivo que defensivo, trabajamos muy bien ahí y creo que el Elche hará una buena campaña en primera".

"Rivales inferiores no hay nunca en LaLiga, se puede ver en los resultados, jugando de visita siempre va a ser complicado, sobre todo en recién ascendidos que tienen la motivación de su gente. Dividí al comienzo, una el funcionamiento del equipo, que no tengo nada que reprochar al equipo ni defensivamente, que no nos llegaron a portería, ni ofensivamente, que tuvimos ocasiones clarísimas para ganar el partido. Estamos a principios de temporada pero no nos quedamos conformes con los puntos. No hay mucho que reprocharse".

Sexto año de Pellegrini en el Betis

"Es mi sexta temporada aquí en el Betis y nunca he dicho que por los jugadores lesionados no ganamos el partido. Con el equipo que plantamos tuvimos el juego necesario para haberlo ganado, no estoy pensando en los jugadores que pueden venir, ni pensando en el futuro, pensamos en el partido de hoy e hicimos el partido correcto para haberlo ganado".

Mercado de fichajes

"Todos los jugadores que están en la plantilla contamos con ellos, tanto Chimy como Bakambu aportaron lo que tienen que aportar y estando aquí son jugadores considerados, al igual que todos los que se rumorean, Ricardo Rodríguez, Iker Losada y van a seguir jugando. De aquí a lo que pase al final de cierre de mercado veremos lo que se puede conseguir. Ahora pensamos en estos cuatro partidos antes del cierre y sacar la mayor cantidad de puntos".