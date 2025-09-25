Pellegrini: "El sector izquierdo no estaba funcionando y metimos a dos zurdos y a Riquelme"

Manuel Pellegrini atendió a los medios de comunicación al término del encuentro entre Real Betis Balompié y Nottingham Forest de la primera jornada de la liguilla de Europa League que se saldó con un empate a dos en el que se adelantaron los verdiblancos, remontaron los ingleses y Antony cerró el electrónico en el minuto 85.

"Siempre, los cambios dependen de cómo entren los jugadores. Creo que teníamos bastantes problemas por el sector izquierdo. Tanto Ricardo como Marc Roca apoyan por ese lado, y Rodrigo ayudó en la banda cuando Abde sintió la tensión del partido del domingo", explicó 'El Ingeniero' sobre la grieta que tenía el conjunto bético en la primera mitad en el sector de Junior, Altimira y Abde.

Los cambios le dieron la razón a Pellegrini y el Betis consiguió el empate: "Son once los que comienzan, pero entre quince se sacan los partidos adelante. Los tres entraron muy bien (Ricardo, Roca y Roro), como Fornals y Cucho".

"Mientras antes se aclare si sigo en el Betis, mejor"

Fue contundente Manuel Pellegrini, que no quiere que se demore en el tiempo la decisión de comunicar si tras el sexto año se cortará el proyecto que empezó en 2020 en la entidad de las trece barras o si por contra se alargará la vinculación.

El chileno no alude al dinero, no es el problema: "No quiero que mi renovación sea lo principal. Estamos metidos jugando domingo y jueves. Tanto para el club como para mí es importante saber qué futuro va a tener. Si no, empiezan las especulaciones y este tipo de preguntas constantes. Es un tema que no voy a resolver yo, pero cuanto antes se sepa lo que va a ser el futuro, mejor es. No solamente depende de lo que el club decida, si quiere esperar a lo que pase en la temporada. Tenemos que tener una conversación con los dirigentes para estar seguros de cuál es el mejor camino, tanto para ellos como para mí. No temo por mi futuro. Estoy muy feliz en el Betis, pero tengo una carrera larga y la voy a continuar unos años más. Si es en el Betis, fenomenal, si no, en otro lugar. Lo que no quiero es que esto quede por encima la importancia de los partidos del equipo. Tenemos que estar todos concentrados en lo que estamos haciendo. El menor problema que tenemos es el económico. Tengo que conversar con el club para saber cuál es el futuro, si es conmigo o no. Igual, estaría muy contento de estar seis años acá y terminar mi temporada aquí. No es un problema económico lo que nos ha separado de renovar el contrato antes".

Pellegrini destaca el nivel de Ángel Ortiz

"No me sorprende. Todos los partidos que ha jugado lo ha hecho a un alto nivel, y los ha tenido complicados. Por su personalidad, sabía que no le iba a quedar grande un partido de Europa League. Es un aporte importante para la defensa".

Bakambu

"Venía haciendo goles cuando entró. Es un jugador al que tenemos que saber dosificar, venía de dos partidos completos con su selección y tenía que recuperar. Es una alternativa en ataque junto con Cucho y Chimy. Nos va dando variantes de acuerdo al tipo de partidos y la cantidad que tenemos que jugar".

Antony

"El gol le va a venir bien. Ha estado casi cuatro meses sin jugar, el mismo caso que Abde que le faltó la chispa después de su partidazo en LaLiga. Tras una inactividad siempre se tarda en coger la mejor forma".

Un partido "bastante extraño"

"Hicimos unos primeros 15 minutos en los que convertimos gol, lo hicimos muy bien. Después, nos echamos atrás y les dejamos iniciativa, tuvieron oportunidad de hacer los goles. Y un segundo tiempo donde recuperamos el funcionamiento. Muy completo. Superamos los problemas que teníamos también en defensa y el Nottingham no llegó ni una sola vez. Buscamos, quizás nos faltó un poco más de creatividad, pero por lo menos tuvimos las ocasiones para empatar ante un rival muy difícil, creo que el más difícil del grupo. Hemos sacado un punto, que uno nunca está conforme siendo local, pero tenemos que hacerlo bueno en Bulgaria", concluyó el entrenador del Betis reflexionando sobre el partido ante el Nottingham Forest.

Vía: El Correo de Andalucía