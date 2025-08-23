Pellegrini pide un pivote: "Por circunstancias que ya sabemos tuvimos que poner a Valentín ahí"

Ganó el Real Betis Balompié en su primer partido en el estadio de La Cartuja en un encuentro que pudo sentenciar mucho antes y venció con un gol anotado por Giovani Lo Celso en la primera mitad a pesar del alto volumen ofensivo con muchos jugadores probando a Sivera.

Al término del encuentro, Manuel Pellegrini compareció en rueda de prensa ante los medios analizando la contienda.

Ocasiones para rematar el partido

"Creo que el partido fue parecido al que jugamos contra el Elche, estábamos 1-0 arriba y en la jugada al final nos empataron y lo bueno hoy que tuvimos portería en blanco y ocasiones claras para hacer el segundo ante un equipo difícil y no cometimos errores. En términos generales quedé muy contento con el funcionamiento colectivo y creamos varias más que el rival".

Contento con el nivel de Altimira y Pablo García

Se mostró Pellegrini satisfecho con ambos por "entrar bien en el funcionamiento colectivo" y luego con sus rendimientos individuales. "Sergi ha mejorado y tiene que dar todavía una salida más clara en ocasiones, a veces tarda más y va creciendo y seguirá creciendo".

Respecto a Pablo García, habló 'El Ingeniero' que "tuvo el primer gol muy bien definido y le sacaron una mano y el segundo cercano a portería. Es un jugador joven que está empezando y con mucho futuro".

Materializar ocasiones

"A lo mejor que estamos a principios de temporada, dos partidos en 5 días, afinamiento y que la técnica vaya mejorando. Estamos comenzando la temporada".

Portería a cero

"Sí, por supuesto. Dentro del funcionamiento colectivo y de mirar más la parte ofensiva, mantener la portería en blanco es muy importante, se nos escaparon dos puntos la jornada pasada y el año pasado tuvimos regularidad hasta la última parte que fue mala en ese aspecto. Quiero que cuando nos hagan un gol sea en una buena jugada del contrario. Las fallas de concepto hay que tratar de eliminarlas lo máximo posible".

Rodrigo Riquelme y debut de Valentín Gómez

"No, el cambio de Valentín fue según el contexto y Gio estaba con amarilla y cansado y teníamos que tener un funcionamiento defensivo delante de la línea de 4. Estoy contento por él aunque no jugó en su puesto y el cambio de Rodrigo es porque teníamos a Pablo, que venía entrenando bien y necesitábamos más llegada por el sector izquierdo. Pablo estuvo muy bien y contento con Roro".

Nivel Gio Lo Celso

"Personalmente no comparto esa opinión y han jugado 3 o 4 juntos (Isco) y todo coincide con momentos de los equipos y siempre pueden jugar juntos. Gio puede jugar por derecha, izquierda y hasta en el centro y siempre se pueden juntar y no tiene relación el rendimiento de Gio con Isco. Gio hizo un buen partido de acuerdo a su calidad, seleccionado por su país, y tiene esa calidad y claridad futbolística con el balón en los pies, pero su rendimiento no lo relaciono con que no esté Isco en el campo".

Reforzar el plantel, clave para Pellegrini

"Creo que en Elche y hoy el equipo ha funcionado bien y por supuesto que falta cerrar el mercado, tenemos lagunas y a cuatro del filial en el banco. No estamos jugando de momento más competiciones y ojalá podamos hacer el plantel más competitivo posible. La hinchada está ilusionada y espera que haya un plantel que pueda satisfacer esa ambición y exigencia".

Valentín Gómez, pivote circunstancial

Sobre Valentín Gómez, central debutante llegado de Vélez Sarsfield, comentó Manuel Pellegrini que jugó de pivote por no haber otros para elegir: "No, yo creo que cualquier central puede jugar delante la línea de defensores, hay una serie de condicionantes y no es su puesto. Circunstancialmente, lo puede hacer pero tiene que jugar en su puesto. Por circunstancias que ya sabemos tuvimos que ponerlo ahí".

Junior Firpo

"El debut de Junior, de acuerdo a lo que esperábamos, se tiene que adaptar a nuestro juego en ataque y defensa, quedé conforme, cambié por Ricardo que también lo hizo muy bien y dio mucha seguridad en ese lado".