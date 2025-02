Pellegrini insiste en Vitor Roque: "Está muy centrado"

Manuel Pellegrini es uno de los principales avaladores de Vitor Roque. El entrenador del Real Betis está encantado con la aportación de 'Tigrinho' al equipo, aunque admite que necesita mejorar al tratarse de un futbolista muy joven. El chileno no quiere desprenderse del brasileño. Al contrario, le incita a seguir trabajando para recuperar un puesto de titular con los verdiblancos.

Pellegrini abordó uno de los temas candentes en Heliópolis en las últimas horas, donde se ha especulado con un posible regreso del delantero al Palmeiras brasileño. De hecho, su agente se encuentra hoy en Barcelona para abordar su situación contractual con el club azulgrana.

En la rueda de prensa previa al duelo contra el Gent (jueves, 18.45 horas), el míster de las Trece Barras reconoció que Roque todavía está en proceso de adaptación y que está por el buen camino para discutir la titularidad a Bakambu y 'Cucho' Hernández, las referencias béticas en los últimos encuentros. "Lo veo muy centrado en seguir trabajando para intentar mejorar. Es un futbolista muy joven y tiene un margen amplio de progreso. No le veo desanimado. Cuando uno no está jugando hay que trabajar duro para seguir mejorando. La competencia siempre es buena", indicó el 'Ingeniero' ante los medios.

Vitor Roque ha sido suplente en los últimos cuatro encuentros de los heliopolitanos, aunque podría tener una oportunidad en la Conference League, dado que la eliminatoria ante los belgas viene ya sentenciada de Gante (0-3).

Recado a Abde

El míster verdiblanco se expresó en términos similares para con otro exazulgrana como Abde. El chileno reconoció que, en según que fases del juego, necesita pensar dos veces y tomar decisiones más acertadas, aunque achacó esta precipitación a la edad: "Todos los jugadores pasan por diferentes fases durante la temporada, pero es el jugador que más ocasiones genera y eso tiene un mérito, aunque quizás a veces se apresura en la definición. Tiene 23 años, ha sido muy útil para nosotros y lo seguirá siendo en el futuro".

Abde, en una pugna con Lamine Yamal / EFE

Elogios a Antony

Antony ha caído de pie en Sevilla, donde pronto se ha convertido en ídolo del Benito Villamarín. Pellegrini no se ha sorprendido de la rápida adaptación del brasileño al club y a la ciudad, con la que mantiene un idilio especial. "Lo más importante ha sido la actitud y su autocrítica. Si se pagó esa millonada -100 millones- por él es que es un jugador de un gran nivel, que por motivos que desconozco no pudo rendir como se esperaba en el Manchester United. Es una revancha consigo mismo para demostrar que es un jugador mucho más maduro. He hablado mucho con él para que estuviera tranquilo, sin querer demostrar grandes coas, sino haciéndolo sencillo. Es un gran jugador que hace cosas importantes para el equipo y ojalá siga a ese nivel hasta final de temporada porque nos ayudará mucho".