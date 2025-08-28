Pellegrini: "Me gustó mucho el primer tiempo, en el segundo fue mejor el Celta, el empate es justo"

Reparto de puntos entre Celta de Vigo y Real Betis Balompié en el duelo de la jornada 6 adelantada al coincidir con la primera fecha de la Europa League que ambos conjuntos disputarán el 24 o 25 de septiembre.

Un conjunto de Manuel Pellegrini que salió concentrado a Balaídos y firmó un buen primer tiempo demostrando solvencia en la zaga sin apenas llegadas y que supo materializar la más clara que tuvo antes del descanso con un cabezazo de Bartra a la salida de un córner en un buen balón de Lo Celso.

El segundo acto fue otro cantar y el Betis salió con poca intensidad encajando prácticamente tras la reanudación y notó en demasía ese empate tempranero a la par que la gasolina iba acabándose y los cambios, sin fondo de armario entre sustitutos elegidos y lesiones, debilitó al equipo.

"El 1-1 lo sentimos, nos marcaron muy pronto"

Al término del encuentro, Pellegrini habló en Movistar a pie de campo haciendo análisis del empate en Vigo: "Las sensaciones que me quedan es que hicimos un buen primer tiempo, siendo superiores. No nos llegaron. El 1-1 lo sentimos, nos marcaron muy pronto, no hicimos un buen segundo tiempo, pero un punto fuera de casa siempre es positivo, sobre todo jugando ante un equipo como el Celta, un conjunto de Europa League".

Sobre ese tanto, aclaró el chileno cómo se dio la jugada, precedida de un saque de esquina: "Vino un córner, un rebote y luego el gol, es una jugada que hay que analizar… Más que esa acción, la pérdida de llegada y de agresividad”.

Pellegrini explica el cambio de Aitor Ruibal

Recién comenzado el segundo tiempo sintió Aitor Ruibal un pinchazo en la espalda que le obligó a dejar su sitio en el 53' a Pablo García. 'El Ingeniero', pendiente de ver en qué se queda la dolencia: "Aitor tuvo una contractura atrás. Vamos a ver si es desgarro o es únicamente una contractura".

Justo reparto de puntos

Para concluir, Manuel Pellegrini volvió a ratificar que se marchó satisfecho con los 45 minutos iniciales: "Me gustó mucho el primer tiempo, tuvimos iniciativa", antes de señalar que "en el segundo el Celta fue mejor que nosotros. Tampoco creó muchas ocasiones, pero creo que fue un tiempo para cada uno", finalizando que "el empate me parece justo. Ambos equipos competimos bien".